Il diario delle prove selettive del Concorso OSS Puglia 2445 posti, è stato reso noto: la prova orale si terrà dal 14 Ottobre al 12 Dicembre presso la Fiera di Foggia, Padiglione 19, nell’ordine indicato nel seguente calendario.

Come si legge nell’avviso diffuso, “Si informano i candidati che:

1) il giorno 07.08.2019 è stata sorteggiata la lettera “Z”, quale lettera di partenza per la programmazione delle prove orali;

2) le domande prodotte ed utilizzate per il sorteggio e quindi somministrate per la prova orale sono formulate, così come avvenuto per la prova pratica, adoperando i testi di esercitazione ai concorsi pubblici per OSS delle principali case editrici, ciò al fine di garantire la migliore preparazione possibile dei candidati;

3) superano la prova orale e si considerano idonei tutti i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30esimi;

4) per esigenze organizzative e logistiche la prova orale si svolgerà in più turni, pertanto i sigg. candidati sono pregati di presentarsi con puntualità ed esclusivamente negli orari previsti per il proprio turno;

5) l’assenza del candidato alla prova, sarà considerata rinuncia al concorso;

6) ciascun candidato dovrà presentarsi, presso la sede d’esame secondo l’ordine di convocazione, munito di un documento di identità in corso di validità e consegnare presso la sede d’esame la “documentazione in fotocopia” comprovante quanto dichiarato ed autocertificato in piattaforma al fine di permettere alla commissione esaminatrice di effettuare una ulteriore verifica dei titoli dichiarati (confrontando la documentazione con quanto dichiarato e validato con la prima verifica)”.

Le prove pratiche invece si sono tenute dall’ 11 marzo al 15 marzo 2019, secondo il calendario pubblicato dagli Ospedali riuniti di Foggia.

La Regione Puglia, attraverso la delibera del 29 giugno 2018, n.492, oltre ad aver riaperto i termini di partecipazione del concorso per 137 OSS Foggia, aveva indetto il nuovo maxi concorso OSS Puglia per 1789 posti per operatori soci sanitari in tutta la regione. Ora, dopo la deliberazione n.680 del 3 ottobre 2018 e la nota della Regione Puglia del 30 agosto 2018, i posti disponibili sono diventati ben 2445.

I posti saranno così suddivisi:

190 posti Azienda Ospedaliera-Universitaria OORR di Foggia

Azienda Ospedaliera-Universitaria OORR di Foggia 430 posti Azienda Sanitaria Locale Bari

Azienda Sanitaria Locale Bari 210 posti Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria

Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria 247 posti Azienda Sanitaria Locale Brindisi

Azienda Sanitaria Locale Brindisi 210 posti Azienda Sanitaria Locale Foggia

Azienda Sanitaria Locale Foggia 453 posti Azienda Sanitaria Locale Lecce

Azienda Sanitaria Locale Lecce 318 posti Azienda Sanitaria Locale Taranto

Azienda Sanitaria Locale Taranto 316 posti Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari

Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari 43 posti IRCCS “Giovanni Paolo” di Castellano Grotte B

IRCCS “Giovanni Paolo” di Castellano Grotte B 28 posti IRCCS “De Bellis” di Castellano Grotte Bari

Il 50% dei posti è riservato al personale interno in grado di soddisfare gli specifici requisiti previsti dal bando.

Concorso OSS Puglia: requisiti

Per poter partecipare al Concorso OSS Puglia 2445 posti, bisogna essere in possesso di determinati requisiti, tra cui quelli generali per la partecipazione ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana, età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica, godimento dei diritti civili politici, non aver subito condanne penali, per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva) e i seguenti:

Licenza media

Attestato OSS

Concorso OSS Puglia: le prove d’esame

Il Concorso OSS Puglia prevede una serie di prove, tra cui l’eventuale prova preselettiva nel caso in cui si dovessero presentare un numero di domande molto elevato. Vi saranno poi le seguenti prove:

La prova pratica che consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o atti connessi alla qualificazione professionale richiesta

che consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o atti connessi alla qualificazione professionale richiesta La prova orale che verte su un colloquio sulle materie della prova pratica, sulla conoscenza dì nozioni relative sia alla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale che alla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del SSN.

