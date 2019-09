Concorsi Valle d’Aosta: 263 nuovi posti di lavoro entro il 2021

Nuovi Concorsi Valle d’Aosta: la giunta ha reso noto il piano occupazionale dei fabbisogni del triennio dal 2019 al 2021 per l’assunzione di 263 figure presso la Regione e altri Enti del Comparto Unico.

Vediamo assieme tutte le informazioni sulle procedure concorsuali in vista della pubblicazione ufficiale.

Concorsi Valle d’Aosta: il piano assunzionale

“Ci troviamo di fronte a continue sfide organizzative e a costanti evoluzioni normative. Da qui nasce l’esigenza di nuove assunzioni che prenderanno avvio già a partire da quest’anno. Crediamo inoltre che per avere un sistema amministrativo sempre più orientato ai cittadini e alle imprese, sia necessario investire sulla formazione”.

Queste le parole del Presidente della Regione, Antonio Fosson, che dopo l’incontro con il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta e la Giunta ha annunciato l’approvazione del Piano assunzionale, valido fino al 2021.

Le necessità organiche sono state valutate sulle base delle esigenze espresse dalla Giunta Valdostana, in accordo con le Istituzioni scolastiche ed educative, il Corpo forestale e il Corpo dei Vigili del Fuoco della Valle d’Aosta.

Lo sblocco del turnover permetterà alla Regione di colmare le carenze di organico causate dalla mancanza di nuovi ingressi dal 2017, dai pensionamenti in arrivo con Quota100 e Opzione Donna, oltre che rendere più efficiente la pubblica amministrazione a fronte dei servizi che cittadini e imprese richiedono sempre più.

Delle 263 risorse assunte con concorsi ne verranno inserite rispettivamente:

148 presso gli Uffici della Regione ;

presso gli ; 115 presso Enti Locali del Comparto Unico.

Il prospetto delinea i numeri del reclutamento per anno:

2019: 19 posizioni in Regione e 75 nel Comparto Unico;

2020: 31 posizioni in Regione e 25 nel Comparto Unico;

2021: 98 posizioni in Regione e 15 nel Comparto Unico.

Ulteriori concorsi per dirigenti in Regione e segretari comunali potrebbero essere attivati per il 2020.

Oltre a un vantaggio in termini di efficienza nell’emissione dei servizi, i provvedimenti adottati dalla Giunta consentono un risparmio sulla spesa di personale come da indicazioni nazionali.

Concorsi Valle d’Aosta: il piano formativo

Parallelamente, il Governo regionale ha approvato il Piano di formazione triennale del personale regionale 2019-2021 il cui importo complessivo destinato per il triennio è di 538 mila 960 euro. La volontà dell’Esecutivo è di accompagnare la crescita del proprio personale e le nuove assunzioni con un adeguato supporto formativo manageriale, specialistico e trasversale.

Sono stati infine approvati ulteriori 10 progetti di telelavoro domiciliare e convenzionato, portando a circa 50 i progetti attivi all’interno dell’Amministrazione regionale. Il telelavoro rientra cosi sempre più tra le politiche pubbliche atte a soddisfare, da un lato, le esigenze dei lavoratori migliorandone la vita lavorativa e dall’altro la maggiore produttività richiesta loro, mediante la diffusione dell’uso delle tecnologie a distanza.

Concorsi Valle d’Aosta: quando candidarsi

Le candidature potranno essere trasmesse solamente al momento della pubblicazione dei bandi, attraverso le modalità idonee indicate.

Non appena verranno pubblicate le procedure concorsuali aggiorneremo l’articolo.

