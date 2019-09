Concorso Regione Campania 2019, esito procedure di mobilità: 68 posti in più

Sul sito Concorsi e Riqualificazione PA sono stati pubblicati aggiornamenti in merito al Concorso Regione Campania 2019: a seguito delle procedure di mobilità sono stati resi disponibili ulteriori posti per la selezione di 950 unità di personale in categoria D e per 1.225 unità in categoria C.

Vediamo assieme quanti posti sono disponibili e per quali figure.

Concorso Regione Campania 2019: incremento posti

Il 29 Agosto è stato pubblicato l’esito delle procedure di mobilità obbligatorie che vedrà ulteriori posti a disposizione per i candidati al concorso.

L’incremento sarà di:

55 unità , per la selezione di 1225 unità in categoria C;

, per la selezione di 1225 unità in categoria C; 13 unità, per la selezione di 950 unità in categoria D.

Le 55 figure in più che verranno inserite nelle Amministrazioni locali della Regione interessano i seguenti profili nelle quantità:

29 Istruttori Amministrativi;

10 Istruttori Risorse Finanziarie;

15 Istruttori Policy Regionale;

1 Istruttore Sistemi Informativi e Tecnologie.

Leggi l’avviso

950 unità in categoria C

Per questa procedura l’incremento di 13 unità riguarda i seguenti profili per le indicate quantità:

5 Funzionari Amministrativi;

1 Funzionario Risorse Finanziarie;

3 Funzionari Tecnici;

2 Funzionari Comunicazione e Informazione.

Leggi l’avviso

