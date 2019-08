Concorso Regione Campania 2019: al via la preselettiva. Pubblicata suddivisione padiglioni

Ultime ore per esercitarsi per la prova preselettiva del Concorso Regione Campania 2019: da lunedì 2 Settembre avranno inizio le sessioni per i candidati partecipanti.

Il calendario delle convocazioni è il seguente:

1225 posti con categoria C , dal 2 al 18 Settembre 2019;

, dal 2 al 18 Settembre 2019; 950 posti con categoria D, dal 18 al 24 Settembre 2019.

Vediamo assieme le sedi e gli orari delle prime convocazioni e le istruzioni per affrontare la prova in sede d’esame.

Concorso Regione Campania 2019: convocazioni

Le prove preselettive del Concorso Regione Campania si terranno a Napoli alla Mostra d’Oltremare dal 2 al 24 Settembre 2019. Ogni giorno ci saranno due sessioni d’esame: una alle 8 e una alle 15.

Vai al calendario prove

Il giorno dell’esame i candidati dovranno presentarsi all’ingresso di Piazzale Tecchio con:

ricevuta di iscrizione;

documento d’identità;

penna a sfera di colore nero.

Successivamente all’identificazione i candidati dovranno recarsi al padiglione assegnato. Al momento la convocazione è stata resa nota solamente per le sessioni dal 2 al 6 Settembre.

I padiglioni dal 2 al 6 Settembre

I prossimi giorni seguiranno gli aggiornamenti per le sessioni successive.

Concorso Regione Campania 2019: istruzioni svolgimento prova

Il tempo a disposizione per rispondere agli 80 quesiti a risposta multipla è di 80 minuti. Ricordiamo che i quesiti saranno così suddivisi per tematica:

50 attitudinali su logica deduttiva, ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

30 sulle discipline specifiche per ogni procedura.

La batteria dei quesiti sorteggiata verrà consegnata a busta chiusa. Non è consentito aprire la busta prima dell’inizio ufficiale e nemmeno continuare la prova oltre il termine di consegna.

In sede d’esame non è consentito, a pena esclusione:

introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti, telefoni, lettori multimediali, tablet, calcolatrici, smartwatch e tutto ciò che consenta la memorizzazione o la trasmissione di dati;

comunicare tra candidati;

chiedere chiarimenti dopo l’inizio della prova;

apportare correzioni o altri segni sul foglio a lettura ottica, la risposta multipla viene considerata come una mancata risposta;

sostituire il foglio a lettura ottica.

Le risposte devono essere segnate solamente sul foglio a lettura ottica appositamente predisposto. E’ a carico del candidato accertarsi di avere un numero congruo di penne nere per lo svolgimento della prova.

Procedura 950 unità in categoria D – Istruzioni svolgimento prova

Procedura 1225 unità in categoria C – istruzioni svolgimento prova

In una seduta pubblica, comunicata successivamente sul sito, verranno corretti gli elaborati e abbinati i test con i relativi nomi dei candidati.

Solamente al termine della correzione delle prove e della pubblicazione delle graduatorie degli ammessi alla prova scritta, ogni candidato potrà accedere ai propri atti.

Concorso Regione Campania: quiz

Ultime ore per ripassare ed esercitarsi con i quiz di preparazione del Concorso Regione Campania.

Condividiamo con voi i seguenti quiz dalla Banca dati Formez PA con relative soluzioni, tratte dal volume di Giuseppe Cotruvo.

Concorso Regione Campania. Manuale e quiz per la prova preselettiva AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Sulla Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2019, n. 54 sono stati pubblicati 2 bandi della Regione Campania per 1225 istruttori e 950 funzionari (Cat. C e D) da assumere presso la Regione Campania e gli enti locali regionali. I bandi prevedono lo svolgimento di una prova preselettiva consistente...



Fonte Commissione Ripam

© RIPRODUZIONE RISERVATA