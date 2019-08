Concorso Campania 2019: a Settembre il bando per 650 assunzioni nei Centri per l’Impiego

Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con un post su Facebook ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando di Concorso Campania 2019 già previsto dal Piano per il Lavoro: a Settembre inizierà la procedura di reclutamento di 650 figure a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego regionali.

Vediamo assieme tutte le informazioni in merito.

Concorso Campania 2019: l’annuncio del Presidente

Il 12 Agosto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con un post su Facebook ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando per l’assunzione di 650 unità nei Centri per l’Impiego Regionali.

Riportiamo interamente il testo del post: “A settembre, mentre avranno luogo le prove preselettive per il primo blocco di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni campane, sempre nell’ambito del nostro Piano per il Lavoro, avvieremo le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 650 unità lavorative nei centri per l’impiego.

Contestualmente, avvieremo un programma di investimenti per il potenziamento delle piattaforme e delle reti informatiche di questi nostri uffici che vogliamo diventino all’avanguardia.

La nostra priorità assoluta resta sempre il lavoro. Creare occupazione stabile e dare una prospettiva di vita e di futuro ai nostri giovani in Campania, senza la necessità di dover emigrare. Su questo obiettivo concentriamo tutti i nostri sforzi”.

La pubblicazione del nuovo bando rientra nel Piano per il Lavoro della Regione Campania, che vedrà 10.000 unità impiegate a tempo indeterminato negli Enti che hanno aderito.

Concorso Campania 2019: requisiti

Sicuramente per partecipare alla selezione gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali, necessari per l’ammissione ai concorsi pubblici.

Con la pubblicazione del bando sapremo se saranno richiesti anche ulteriori requisiti relativi alla mansione.

Concorso Campania 2019: come candidarsi

E’ probabile che la procedura di iscrizione al Concorso Regione Campania 2019 sia uguale per tutti i bandi previsti dal Piano assunzionale.

In tal caso le candidature dovranno essere inviate tramite il Portale Step One 2019.

Non appena il bando verrà pubblicato aggiorneremo l’articolo con informazioni complete su profili da assumere, requisiti, modalità di invio domanda e prove di selezione.

