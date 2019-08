Concorso Regione Campania 2019: ultimi giorni per candidarsi. Esercitati con i quiz del Formez PA

Ultimi giorni per candidarsi al Concorso Regione Campania 2019: alle 23:59 di giovedì 8 Agosto scadranno i termini di trasmissione delle domande di partecipazione per le due procedure di assunzione delle prime 2.175 figure a tempo indeterminato.

L’obiettivo sarà allocare negli enti locali e nei vari organi regionali 10mila professionalità. Entro il 2020 usciranno gli altri bandi.

In questo articolo risponderemo alle domande più richieste e forniremo esercizi per la valutazione della propria preparazione.

Concorso Regione Campania 2019: cosa sapere

Di seguito forniremo le risposte alle domande più richieste dagli utenti sui bandi Concorso Regione Campania 2019 per diplomati e laureati.

Chi può partecipare

Al Concorso possono candidarsi tutti i maggiorenni in possesso dei requisiti richiesti nei bandi, anche se non residenti in Campania.

Non esiste un limite d’età che comprometta la partecipazione.

Posti in aumento

I posti a tempo indeterminato, pieno e parziale, sono al momento 2.175. Potrebbero aumentare in vista dell’esito delle procedure di mobilità obbligatorie.

Ne verrà data comunicazione sul sito Riqualificazione Formez prima dello svolgimento della preselettiva.

Concorrere per più profili

E’ possibile inoltrare la domanda per più profili, anche di diverse categorie, pur verificando il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso ogni candidato dovrà superare le seguenti prove:

prova preselettiva, una se i profili sono della stessa categoria altrimenti due;

prova scritta, una per ogni profilo;

formazione, un tirocinio per ogni profilo (devono esserne chiarite le modalità);

prova orale, una per ogni profilo.

Prova preselettiva

La prova preselettiva sarà unica per i posti di ogni categoria: ci sarà una prova per i profili in categoria C e una per i profili in categoria D. Il punteggio ottenuto sarà valido per tutti i posti della medesima categoria.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati.

Sono esentati dal sostenere la prova solamente i candidati con invalidità pari o superiore all’80%.

Assegnazione delle sedi

La sede potrà essere scelta una volta accertati i vincitori del Concorso e non in fase di domanda.

Concorso Regione Campania 2019: quiz da risolvere

Per verificare il livello di conoscenza nella risoluzione dei quesiti sulle discipline a concorso, esercitati con questi quiz completi di risposte:

Concorso Regione Campania 2019: come prepararsi

Più di 500mila le candidature per le prime due procedure del Corso-concorso Regione Campania.

La prima prova da affrontare sarà la preselettiva, comune a tutti i profili e consistente in quesiti a risposta multipla per verificare le capacità logico-matematiche e la conoscenza delle discipline a bando.

La prova si potrebbe svolgere indicativamente tra fine agosto e inizio settembre.

Per la preparazione consigliamo il seguente kit completo di parte manualistica e quiz con soluzione commentata, che sarà l’accesso alla parte online con ulteriori simulazioni di quesiti provenienti da vecchie banche dati Ripam e videolezioni di Cotruvo:

Concorso Regione Campania. Manuale e quiz per la prova preselettiva AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Sulla Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2019, n. 54 sono stati pubblicati 2 bandi della Regione Campania per 1225 istruttori e 950 funzionari (Cat. C e D) da assumere presso la Regione Campania e gli enti locali regionali. I bandi prevedono lo svolgimento di una prova preselettiva consistente...



I volumi sono acquistabili anche separatamente:

per la parte di logica



Concorso Regione Campania. Nuovi quiz di logica RIPAM per la prova preselettiva Giuseppe Cotruvo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume è uno strumento innovativo ed efficace per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dalla Regione Campania, per circa 10.000 posti da assumere nei prossimi 2 anni a tempo indeterminato presso i vari enti locali della Regione. Il percorso di assunzione prevede una...





per la parte di diritto Concorso regione campania. Manuale e quiz per la prova preselettiva ripam AA.VV., 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume è un utilissimo strumento di preparazione alla prova preselettiva per tutti i profili dei concorsi indetti dalla Regione Campania. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2019, n. 54 sono stati pubblicati 2 bandi per 1225 istruttori (Cat. C) e 950 funzionari (Cat. D) da assumere presso...





