Concorsi Regione Emilia Romagna 2019: pubblicati i bandi per 447 posti

Dopo 10 anni di stop del turnover sono stati sbloccati nuovi Concorsi Regione Emilia Romagna per l’assunzione di 447 Specialisti in diverse aree nel triennio 2019/2021. In particolare:

37 Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale;

Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale; 43 Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico;

Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico; 83 Specialisti in materie economiche e finanziarie;

Specialisti in materie economiche e finanziarie; 59 Specialisti della trasformazione digitale;

Specialisti della trasformazione digitale; 108 Specialisti amministrativo giuridici;

Specialisti amministrativo giuridici; 117 Specialisti agro forestali.

Altri bandi per diplomati verranno pubblicati a Novembre, mentre a Dicembre nuove assunzioni con Contratti di formazione e lavoro per giovani laureati del settore agro-forestale e fitosanitario.

Vediamo assieme requisiti di partecipazione, come inviare la domanda e le prove di selezione previste per i bandi pubblicati.

Concorsi Regione Emilia Romagna 2019: requisiti di partecipazione

I candidati per essere ammessi alla selezione dei Concorsi Regione Emilia Romagna devono essere in possesso di determinati requisiti, come:

godimento di diritti civili e politici ;

; non aver subito condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;

per reati contro la Pubblica Amministrazione; non essere stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per motivi disciplinari;

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per motivi disciplinari; aver raggiunto la maggiore età e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio;

e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio; idoneità fisica all’impiego ;

; per i candidati senza cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e adeguata conoscenza della lingua italiana;

per i candidati con cittadinanza in Stati Terzi all’Unione Europea, essere in regola con le norme in materia di soggiorno;

laurea triennale, specialistica, magistrale o titolo equivalente di vecchio ordinamento.

E’ possibile verificare aree e classi di laurea afferenti per ogni profilo al seguente link offf.miur.it/aree_e_classi.

Concorsi Regione Emilia Romagna 2019: come inviare la domanda

Le candidature potranno essere inoltrate da fine luglio.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in modalità telematica, accedendo alla piattaforma dedicata tramite credenziali SPID, entro e non oltre le ore 13 del 13 Settembre 2019.

E-Recruiting

Concorsi Regione Emilia Romagna 2019: prove di selezione

Il 23 Ottobre i candidati verranno informati in merito all’ammissione o all’esclusione dalle procedure, oltre che sull’espletamento prima prova selettiva.

Sono previste le seguenti prove:

preselettiva, attivata qualora il numero dei partecipanti sia elevato (il dettaglio in ogni bando);

prova scritta, che potrebbe essere a contenuto teorico o pratico-attitudinale, ovvero con quesiti a risposta chiusa, sintetica aperta o combinata;

prova orale, un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e sul Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna come da delibera n.905/2018.

