Concorso Asl Savona, 215 nuove assunzioni: bandi in arrivo per Infermieri e Oss

Nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato con Concorso Asl Savona: la Regione Liguria ha autorizzato i bandi per la selezione di 215 professionisti sanitari.

In particolare si cercano Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Medici Specialisti.

Vediamo assieme tutte le assunzioni in programma.

Aggiornamenti sui bandi di concorso aperti

Concorso Asl Savona: profili richiesti

Come previsto nel nuovo piano assunzioni dell’Asl Savona per l’anno 2019, sono in arrivo i bandi per 215 figure professionali del settore sanitario. La Regione Liguria ha autorizzato nuove procedure di selezione per incrementare il personale in servizio nell’azienda sanitaria ligure e assicurare il turnover.

Verranno reclutati:

180 professionisti a tempo indeterminato ;

professionisti a ; 35 professionisti a tempo determinato.

Il piano straordinario garantirà l’inserimento di personale per sostituire i dipendenti collocati in pensione o il cui servizio sia cessato nell’anno in corso e nel precedente. I nuovi assunti verranno impiegati anche nella realizzazione di nuovi progetti dell’azienda sanitaria.

Delle 215 figure richieste ci saranno:

100 Infermieri;

67 Operatori Socio Sanitari;

29 Medici;

2 Biologi;

1 Psicologo;

1 Dirigente amministrativo;

1 Ingegnere;

3 Ostetriche professionali;

4 Assistenti Sociali;

1 Tecnico di Radiologia;

3 Collaboratori professionali amministrativi;

1 Tecnico professionale;

1 Ortottista professionale;

1 Geometra.

Concorso Asl Savona: come candidarsi

Sul sito www.asl2.liguria.it nella sezione Concorsi verranno pubblicati i bandi di concorso Asl Savona.

Concorso Asl Savona: come prepararsi

Nonostante i bandi non siano ancora usciti consigliamo di iniziare la preparazione da subito con i seguenti volumi contenenti le discipline e i quiz a risposta commentata dei Concorsi per Infermieri:

