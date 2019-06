Concorsi Regione Lazio, 355 posti per diverse figure professionali: come candidarsi

Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 50 del 25 Giugno 2019 sono stati pubblicati 7 bandi dei Concorsi Regione Lazio per la selezione di diverse figure a supporto dell’organico dei Centri per l’Impiego.

Vediamo assieme le procedure concorsuali pubblicate e come candidarsi.

Concorsi Regione Lazio: i bandi pubblicati

Sette i bandi pubblicati per la ricerca di diverse figure professionali per un potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione e delle politiche attive del lavoro.

I bandi, pubblicati anche nella sezione “bandi di Concorso” del sito della Regione Lazio, vedranno l’assunzione di 355 professionisti del mondo del lavoro.

Un elenco dei profili richiesti e dei relativi bandi:

Bando per 200 Esperti di Mercato e Servizi per il Lavoro , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato; Bando per 20 Esperti Statistici , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato; Bando per 20 Esperti di Comunicazione e Relazioni Istituzionali , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato; Bando per 20 Esperti Area Informatica , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato; Bando per 10 Esperti Service Designer , categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato;

, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato; Bando per 60 Assistenti di Mercato e Servizi per il Lavoro , categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato;

, categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato; Bando per 25 Esperti di valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D e posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato.

I requisiti per partecipare ai Concorsi Regione Lazio sono quelli generali, per la partecipazione alle selezioni pubbliche, e specifici in merito ai titoli richiesti per l’esercizio della professione. All’interno di ogni bando il dettaglio.

Concorsi Regione Lazio: come candidarsi

Le domande di partecipazione ai Concorsi Regione Lazio dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura telematica attivata sul sito www.regione.lazio.it/concorsigiunta entro il 25 Luglio 2019.

Per ogni selezione sono scaricabili 3 documenti:

allegato A, modulo della domanda ;

; allegato B, titoli di preferenza ;

; allegato C, guida alla compilazione della domanda di partecipazione.

La domanda e i documenti richiesti a fini di selezione devono essere inviati in formato PDF. Per una corretta compilazione consigliamo un’attenta lettura dell’allegato C.

