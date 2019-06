Quest’anno sono tante le opportunità per lavorare come OSS negli ospedali pubblici italiani. In questa pagina puoi trovare tutti i concorsi OSS 2019 dedicati a operatori socio sanitari con e senza esperienza, oltre ai requisiti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi.

Concorsi Oss: requisiti generali

In primis, per candidarsi a un concorso pubblico bisogna esser certi di possedere alcuni requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, cittadinanza in Paesi Terzi con regolare permesso di soggiorno UE o possesso dello status di protezione sussidiaria (con adeguata conoscenza della lingua italiana);

maggiore età;

idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato dall'International Hospital alla conclusione della procedura concorsuale o dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale prima dell'immissione in servizio;

godimento dei diritti civili e politici. Sono esclusi individui che hanno riportato o subito condanne penali che impediscano una normale costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione, individui esclusi dall'elettorato politico attivo o destituiti dal pubblico impiego per la produzione di documenti falsi o viziati;

. Sono esclusi individui che hanno riportato o subito condanne penali che impediscano una normale costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, individui esclusi dall’elettorato politico attivo o destituiti dal pubblico impiego per la produzione di documenti falsi o viziati; posizione regolare verso l’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985.

Inoltre, vengono richieste competenze di base come:

conoscenza di una lingua straniera a scelta;

uso di apparecchiature informatiche e dei principali software

Vediamo ora i bandi a disposizione per lavorare come OSS soffermandoci sui requisiti, sulle modalità di partecipazione e sulla preparazione necessaria.

Concorsi pubblici 2019: bando 10 Oss al Niguarda di Milano

E’ indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti come Operatore Socio Sanitario, categoria B e livello Bs.

Bando 10 Oss al Niguarda di Milano

Requisiti

Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

diploma di maturità ;

; attestato di Operatore Socio Sanitario, ai sensi dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 22 Febbraio 2001).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande.

Invio domande

La domanda di partecipazione al Concorso per 10 Oss al Niguarda di Milano deve essere trasmessa esclusivamente tramite la procedura telematica attivata sul sito asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it.

Il termine di adesione è il 18 luglio 2019.

Concorsi pubblici 2019: bando 40 Oss al Pausilipon di Napoli

Uscito in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso per 40 Operatori Socio Sanitari, categoria BS, al Santobono Pausilipon di Napoli, del quale era stata pubblicata la delibera il 9 aprile.

La selezione verrà effettuata sulla base dei titoli e dei risultati degli esami.

Bando 40 Oss Napoli

Requisiti

I candidati per partecipare dovranno essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

diploma di maturità o assolvimento dell’obbligo scolastico;

titolo di Operatore socio-sanitario conseguito con corso di formazione annuale.

Invio domanda

Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta e previo pagamento del diritto di segreteria, dovranno essere presentate entro e non oltre il 14 Luglio 2019 esclusivamente online tramite il portale santobonopausilipon.selezionieconcorsi.it.

Prove di selezione

La procedura concorsuale è così organizzata:

prova preselettiva , attivata in caso di esubero candidati, consistente in un test a risposta multipla di cultura generale;

, attivata in caso di esubero candidati, consistente in un test a risposta multipla di cultura generale; prova pratica , con esecuzione di tecniche connesse alla professione;

, con esecuzione di tecniche connesse alla professione; prova orale, sulle materie oggetto della prova pratica.

Concorsi pubblici 2019: bando 8 Oss a Venezia Mestre

L’Ente per la gestione dei servizi alla persona Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 8 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria B, a tempo pieno e indeterminato.

Bando 8 Oss Venezia Mestre

Requisiti

Per la partecipazione al Concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, indicati a inizio articolo, e dei requisiti specifici.

In particolare è necessario il diploma di Scuola Superiore di II grado a indirizzo Tecnico dei Servizi Sociali, diploma con attestato di Operatore Socio Sanitario o titoli equipollenti.

Come inviare la domanda

La domanda deve essere inviata, completa dei documenti indicati nel bando, entro e non oltre l’11 luglio 2019 esclusivamente tramite la procedura telematica appositamente creata all’indirizzo candidature.software-ales.it.

Concorsi pubblici 2019: bando 30 Oss a Siracusa

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha indetto una procedura di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 30 posti di Operatore Socio-Sanitario, categoria BS.

Bando 30 Oss Siracusa

Requisiti

I candidati per partecipare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti generali e dei seguenti requisiti specifici:

inquadramento nel medesimo profilo professionale;

aver superato il periodo di prova;

assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente o provvedimenti disciplinari in corso.

Invio domanda

La domanda doveva essere trasmessa con gli allegati entro l’8 Giugno 2019 mediante:

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;

raccomandata con ricevuta di ritorno;

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo settore.personale@pec.asp.sr.it

Concorsi pubblici 2019: bando 16 Oss a Fidenza

L’Azienda pubblica di servizi alla persona Distretto di Fidenza ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 16 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria giuridica B3 e posizione economica B3, a tempo pieno e indeterminato.

Bando 16 Oss Fidenza

Alcuni posti sono con riserva:

5 per volontari delle Forze Armate e precisamente volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale congedati senza demerito oppure ufficiali in completamento in ferma biennale e in ferma prefissata;

per e precisamente volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale congedati senza demerito oppure ufficiali in completamento in ferma biennale e in ferma prefissata; 2 per personale dipendente a tempo indeterminato dell’ASP Distretto di Fidenza;

per a tempo indeterminato dell’ASP Distretto di Fidenza; 1 per le categorie di riservatari ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L. 12/03/1999 n.68

Requisiti

Al concorso possono candidarsi tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali di partecipazione ai concorsi pubblici e dei seguenti requisiti specifici:

patente di tipo B ;

; conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche ;

e delle principali ; avere assolto l’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario

di Operatore Socio Sanitario requisiti connessi agli status connessi alla riserva dei posti (il dettaglio nel bando).

Invio domande

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione era fissato alle ore 12 del 13 giugno 2019.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante la procedura telematica attivata sul sito www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni.

Concorsi pubblici 2019: bando 25 Oss a Modena

L’Azienda Pubblica di Servizi alla persona dei Comuni modenesi area nord ha indetto un concorso per soli esami per la copertura di 25 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria B3 e posizione economica B3, così ripartiti:

20 per diverse sedi dell’ Azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni Modenesi area nord , con riserva di 7 posti ai militari congedati;

per diverse sedi dell’ , con riserva di 7 posti ai militari congedati; 5 per l’Azienda pubblica di servizi alla persona Terre d’Argine, con riserva di un posto ai militari congedati.

Bando 25 Oss Modena

Requisiti

Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere i requisiti generali per l’accesso alle selezioni pubbliche e i seguenti requisiti specifici legati alla professione:

assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di Operatore Socio Sanitario;

patente cat. B;

idoneità con la vista.

Come e quando inviare la domanda

La domanda di partecipazione doveva essere presentata esclusivamente in via telematica entro e non oltre le ore 13 del 20 Maggio 2019.

Tutte le informazioni sull’iscrizione e la trasmissione dei documenti sono contenute nel bando.

Concorsi pubblici 2019: bando 5 Oss a Fermo

Nella Gazzetta Ufficiale, Speciale Concorsi ed Esami del 19 Aprile 2019 è stato pubbicato il bando di concorso, per soli esami, per l’assunzione di 5 Operatori Socio Sanitari categoria B3 con contratto a tempo pieno e indeterminato presso l’Azienza Socio Sanitaria G. Mancinelli di Montelparo (FM).

Requisiti

Per partecipare al Concorso occorre essere in possesso dei requisiti generali e di uno dei seguenti requisiti specifici:

licenza media con attestato di qualificazione professionale Oss;

Oss; licenza media con attestato di qualificazione professionale rilasciato dall’ente o da altre

strutture pubbliche parificate;

di qualificazione professionale o da altre strutture pubbliche parificate; licenzia media con due anni complessivi di esperienza lavorativa in strutture socio sanitarie psico-pedagogiche;

Invio domande

Le domande di partecipazione dovevano essere trasmesse entro il 19 Maggio 2019.

La copia integrale del bando può essere richiesta all’Ufficio Amministrativo dell’Azienda al numero 0734/780108 – 210 o scaricata dal sito internet, attualmente in costruzione.

Concorsi pubblici 2019: bando 20 Oss a Milano

L’Azienda di Servizi alla persona “Golgi Redaelli” di Milano ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 20 operatori socio-sanitari categoria Bs.

I posti saranno così suddivisi:

10 presso A.S.P. Golgi-Redaelli ;

; 10 presso A.S.P. IMMeS e P.A.T.

Bando 20 Oss Milano

Requisiti

I requisiti per la partecipazione sono quelli generali per concorrere per le selezioni pubbliche e quelli specifici per l’accesso alla professione, come:

diploma di maturità;

attestato di qualificazione professionale di Oss, conseguito ai sensi delle norme vigenti.

Come e quando inviare la domanda

La domanda doveva essere inviata entro e non oltre il 18 Aprile 2019, tramite la procedura sul sito www.golgiredaelli.iscrizioneconcorsi.it .

Concorsi pubblici 2019: bando 60 Oss al Policlinico di Napoli

Il 25 Marzo 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per la ricerca, su titoli ed esami, di 60 Operatori socio-sanitari, categoria Bs al Policlinico di Napoli.

Bando di concorso 60 Oss Napoli

Requisiti

Per partecipare al concorso bisogna possedere alla data di avviamento a selezione i seguenti requisiti:

generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche;

qualifica di operatore socio-sanitario;

licenza media.

Come e quando inviare la domanda

Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito www.policliniconapoli.iscrizioneconcorsi.it e seguire la procedura.

La domanda doveva essere inviata, previo versamento di una quota concorsuale di 10 euro, tramite la procedura telematica entro e non oltre il 16 Maggio 2019.

Concorsi Pubblici 2019: in arrivo bando 160 Oss Frosinone



E’ in arrivo anche il bando dell’Asl di Frosinone, per la selezione di 160 OSS da destinare agli ospedali e alle strutture sanitarie locali. Dei 160 posti vacanti, 60 saranno destinati al personale interno.

Segnaliamo anche i seguenti bandi: 7 Oss a Savona, 9 Oss ad Adria (RO), 4 Oss a Garbagnate Milanese e 3 Oss a Bologna.

Concorsi pubblici 2019: Bando 312 Oss Veneto

L’Azienda Zero di Padova ha pubblicato il bando per la copertura di 312 posti di Operatore socio sanitario, con categoria B e livello economico Bs, presso aziende sanitarie della Regione Veneto.

I posti da ricoprire sono così suddivisi:

– Azienda Ulss n.1 Dolomiti: 19 posti;

– Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana: 140 posti;

– Azienda Ulss n.3 Serenissima: 2 posti;

– Azienda Ulss n.4 Veneto Orientale: 2 posti;

– Azienda Ulss n.5 Polesana: 5 posti;

– Azienda Ulss n.6 Euganea: 38 posti;

– Azienda Ulss n.7 Pedemontana: 7 posti;

– Azienda Ulss n.9 Scaligera: 10 posti;

– Azienda Ospedaliera di Padova: 19 posti;

– Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: 50 posti;

– Istituto Oncologico Veneto: 20 posti.

I candidati potranno indicare una sola struttura. Sarà possibile una seconda scelta solamente per coloro che sceglieranno di concorrere per le aziende la cui procedura sia subordinata all’esito negativo di precedenti procedure di mobilità o esubero.

Scarica qui il bando

Requisiti

La partecipazione al concorso OSS 2019 è concessa ai candidati in possesso dei requisiti generali necessari per il pubblico impiego e dei seguenti requisiti specifici per l’esercizio della professione:

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

titolo di Operatore Socio-Sanitario.

Come e quando inviare la domanda

La domanda di partecipazione doveva essere inviata entro il 14 aprile 2019 collegandosi al sito https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/ e seguendo la procedura indicata.

Tutti i dettagli sulla procedura

Il concorso prevede 3 fasi di selezione:

preselezione: test a risposta multipla sugli argomenti legati al profilo professionale;

prova pratica: verifica della conoscenza di tecniche specifiche connesse al profilo di OSS;

prova orale: approfondimento degli argomenti della prova pratica, accertamento della lingua inglese e della conoscenza degli strumenti informatici.

Concorsi pubblici 2019: bando 19 Oss Roma

L’azienda socio-sanitaria San Raffaele Monte Mario di Roma ha indetto un concorso per l’assunzione di 19 Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato.

Scarica qui il bando

Requisiti

I candidati, per partecipare al concorso OSS di Roma, devono essere in possesso dei requisiti generali sopradescritti e dei seguenti:

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

titolo di Operatore Socio-Sanitario.

Alla data di avviamento a selezione dei lavoratori i candidati devono possedere tutti i requisiti richiesti.

Domanda: scadenza e modalità di invio

La domanda di partecipazione al concorso OSS doveva essere inviata entro le ore 12.00 del 21 marzo 2019, esclusivamente tramite il sito www.internationalhospital.it

La prova consisterà in un colloquio orale per verificare le competenze e le conoscenze acquisite. La selezione degli ammessi avviene su esame del CV.

Concorso Oss Treviso: bando per graduatoria a tempo determinato

L’ISRAA di Treviso ha indetto un concorso pubblico su titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato per Operatori Socio sanitari, categoria B e livello economico BS.

Scarica qui il bando

Requisiti

Prima dell’invio della domanda, il candidato deve assicurarsi di possedere tutti i requisiti generali e i requisiti richiesti dalle strutture per lo svolgimento della professione:

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

titolo di Operatore Socio-Sanitario

Come e quando inviare la domanda

La domanda di ammissione doveva essere presentata entro il 7 marzo 2019 con una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale dell’ISRAA;

spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

invio all’indirizzo israa@pec.it con posta elettronica certificata (PEC).

I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi il 20 marzo 2019 presso la Residenza per Anziani Città di Treviso.

Concorsi pubblici 2019: Bando 102 Oss Catanzaro

L’AOU Mater Domini di Catanzaro ha indetto il primo concorso OSS 2019 con due bandi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 102 operatori socio sanitari. 33 posti sono riservati al personale già in servizio presso la struttura.

Scarica qui il bando

Requisiti

Possono partecipare al concorso gli individui in possesso dei requisiti sopraindicati per l’accesso agli impieghi pubblici e i seguenti requisiti specifici:

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

titolo di Operatore Socio-Sanitario.

Domanda: scadenza e modalità di partecipazione

In questo caso, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è scaduto il 17 febbraio.

La trasmissione era richiesta esclusivamente in via telematica accedendo al sito aziendale http//: www.materdominiaou.it/concorso_oss.html e compilando il modulo secondo le indicazioni.

