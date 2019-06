Concorso Camera di Commercio, pubblicato il bando per 27 Assistenti Amministrativi

Pubblicato in Gazzetta il bando di Concorso Camera di Commercio per l’assunzione di 27 assistenti ai servizi amministrativi e di supporto, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato.

Dei suddetti posti, il 30% è riservato ai militari delle Forze Armate congedati senza demerito che ne abbiano fatta specifica richiesta; in caso di non partecipazione o mancanza di requisiti necessari i posti saranno coperti da idonei non riservatari.

In questo articolo forniremo tutte le informazioni per candidarsi: requisiti di partecipazione, modalità di invio domanda e prove di selezione.

Concorso Camera di Commercio: requisiti di partecipazione

Promuovere lo sviluppo delle imprese e dei servizi e migliorare la qualità di vita dei cittadini a livello locale sono tra i principali compiti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.

Alla selezione del Concorso Camera di Commercio possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; maggiore età ;

; diploma di maturità ;

; idoneità psico-fisica alla mansione;

alla mansione; godimento dei diritti civili e politici in riferimento all’ elettorato attivo ;

in riferimento all’ ; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare con gli obblighi di leva.

Per i cittadini comunitari sarà fondamentale il possesso dei diritti civili e politici negli stati di provenienza e un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Concorso Camera di Commercio: invio domande

La trasmissione delle domande di partecipazione, complete dei documenti indicati nel bando, dovrà avvenire entro e non oltre l’11 luglio 2019 con le seguenti modalità:

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Servizio Selezioni e trattamento giuridico della Camera di Commercio;

mail con PEC all’indirizzo concorsi@rm.legalmail.camcom.it contenente la sottoscrizione e il documento di identità.

Concorso Camera di Commercio: prove di selezione

Nella procedura concorsuale per l’assunzione di 47 Amministrativi, i candidati sono valutati in base ai punteggi ottenuti nelle prove.

Le prove d’esame saranno:

preselettiva , attivata nel caso in cui le domande siano superiori a 135, con quesiti a risposta multipla, cultura generale e materie oggetto delle prove.

, attivata nel caso in cui le domande siano superiori a 135, con quesiti a risposta multipla, cultura generale e materie oggetto delle prove. scritta , valutazione attitudinale con lo specialista re consistente nello svolgimento di un elaborato o di quesiti a risposta multipla sulle discipline del bando;

, valutazione attitudinale con lo specialista re consistente nello svolgimento di un elaborato o di quesiti a risposta multipla sulle discipline del bando; prova orale, sulle discipline contenute nel bando, lingua inglese e applicazioni informatiche.

Almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove scritte verranno pubblicati i risultati mentre 20 giorni prima il diario d’esame orale.

