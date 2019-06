Concorsi Veneto Lavoro, i profili professionali richiesti. Come candidarsi

Secondo quando previsto dal programma di rafforzamento strutturale dell’organico dei Centri per l’Impiego del Veneto, in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 46 del 11-6-2019 sono stati pubblicati i bandi dei Concorsi Veneto Lavoro per la ricerca di 171 figure professionali: istruttori amministrativi contabili, operatori del mercato del lavoro, tecnici informatici e tecnici informatici statistici, specialisti della comunicazione, analisti e specialisti del mercato del lavoro.

Vediamo assieme i posti a concorso per ogni figura professionale, requisiti e come partecipare alle procedure.

I Concorsi Pubblici in uscita

Concorsi Veneto Lavoro: posti a concorso

Per il triennio 2019/2021 il Piano dei Fabbisogni di personale dell’Ente Veneto Lavoro ha previsto un incremento della sua dotazione organica complessiva: si passerà da 406 dipendenti a 524.

In ottica di un rafforzamento dei Centri per l’Impiego della Regione sono state indette nuove assunzioni tramite concorsi, stabilizzazioni a tempo indeterminato, procedure di mobilità volontaria e trasformazione degli accordi contrattuali da part time a full time.

Le figure che verranno assunte a tempo indeterminato e determinato tramite Concorsi Veneto Lavoro saranno:

87 a tempo indeterminato

– 50 nella categoria C; – 37 nella categoria D; 84 a tempo determinato

I posti notificati sono i seguenti:

10 Istruttori Amministrativo Contabili , categoria C e posizione C1, con riserva di 5 posti per i volontari delle Forze Armate;

, categoria C e posizione C1, con riserva di 5 posti per i volontari delle Forze Armate; 36 Operatori del Mercato del Lavoro a tempo indeterminato, categoria C e posizione C1, con riserva di 1 posto alle categorie protette, di 9 per le Forze Armate e 3 per personale non dirigenziale ai sensi del Dlgs n.75/2017;

a tempo indeterminato, categoria C e posizione C1, con riserva di 1 posto alle categorie protette, di 9 per le Forze Armate e 3 per personale non dirigenziale ai sensi del Dlgs n.75/2017; 54 Operatori del Mercato del Lavoro a tempo determinato, categoria C e posizione C1;

a tempo determinato, categoria C e posizione C1; 2 Tecnici Informatici Statistici , categoria C e posizione C1, con riserva di 1 posto ai militari volontari delle Forze Armate;

, categoria C e posizione C1, con riserva di 1 posto ai militari volontari delle Forze Armate; 5 Tecnici Informatici , categoria C e posizione C1, con un posto riservato alle Forze Armate;

, categoria C e posizione C1, con un posto riservato alle Forze Armate; 2 Specialisti di Comunicazione , categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto ai militari;

, categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto ai militari; 10 Specialisti Amministrativo Contabili , categoria D e posizione D1, con riserva di 3 posti ai volontari delle Forze Armate e 2 al personale interno;

, categoria D e posizione D1, con riserva di 3 posti ai volontari delle Forze Armate e 2 al personale interno; 2 Specialisti Informatici , categoria D e posizione D1, con un posto riservato alle Forze Armate;

, categoria D e posizione D1, con un posto riservato alle Forze Armate; 2 Specialisti Informatici Statistici , categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto per i militari volontari delle Forze Armate;

, categoria D e posizione economica D1, con riserva di 1 posto per i militari volontari delle Forze Armate; 2 Analisti del Mercato del Lavoro , categoria D e posizione D1, dei quali un posto riservato alle Forze Armate;

, categoria D e posizione D1, dei quali un posto riservato alle Forze Armate; 1 Specialista nei Rapporti con i Media , categoria D e posizione D1;

, categoria D e posizione D1; 18 Specialisti in Mercato e Servizi per il Lavoro , a tempo indeterminato, categoria D e posizione economica D1, con riserva di un posto per le categorie protette, 4 ai militari volontari delle Forze Armate e 3 al personale interessato come stabilito dal Dlgs n. 75/2017;

, a tempo indeterminato, categoria D e posizione economica D1, con riserva di un posto per le categorie protette, 4 ai militari volontari delle Forze Armate e 3 al personale interessato come stabilito dal Dlgs n. 75/2017; 30 Specialisti in Mercato e Servizi per il Lavoro, categoria D e posizione D1, a tempo determinato.

Concorsi Veneto lavoro: requisiti di partecipazione

Per partecipare ai Concorsi Veneto Lavoro i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti comuni a tutti i profili:

Laurea per le posizioni di categoria D;

per le posizioni di categoria D; Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado per le posizioni di categoria C.

Per verificare il possesso dei requisiti specifici legati al profilo professionale consigliamo una lettura attenta e approfondita dei bandi di Concorso.

Concorsi Veneto Lavoro: invio domande

Entro l’11 Luglio 2019 dovranno essere trasmesse tutte le domande tramite la procedura telematica attivata sul sito venetolavoro.iscrizioneconcorsi.it.

