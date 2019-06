E’ stato indetto il Concorso 545 infermieri Friuli– categoria D. Gli infermieri assunti saranno assegnati agli Enti del Servizio sanitario regionale, del Friuli Venezia Giulia.

La comunicazione con i termini di scadenza, è stata pubblicata l’11 dicembre 2018 in Gazzetta Ufficiale. Ecco alcune informazioni utili sul Concorso.

Concorso 545 infermieri: requisiti per partecipare

Per poter partecipare al Concorso 545 infermieri è necessario essere in possesso di specifici requisiti, oltre a quelli che servono generalmente per poter accedere a tutti i concorsi pubblici:

Laurea in infermieristica (classe L/SNT1) o diploma universitario di infermiere o attestato/titolo di studio estero riconosciuto equivalente al diploma universitario;

Concorso 545 infermieri: come fare domanda

Per partecipare al concorso bisogna presentare la domanda, che può essere trasmessa esclusivamente tramite la procedura telematica reperibile sul sito EGAS. La domanda deve essere presentata entro il 10 Gennaio. Il bando contiene la descrizione dettagliata di tutte le modalità di compilazione della domanda.

Concorso 545 infermieri: documenti obbligatori

Per completare correttamente l’iscrizione e per non essere esclusi dal concorso, si deve obbligatoriamente allegare:

a) Il documento di identità valido,

b) La copia della domanda, completa e firmata di tutte le sue pagine prodotta tramite l’applicativo utilizzato.

Qualora ricorrano le condizioni dovranno essere allegati obbligatoriamente anche i

seguenti documenti:

a) I documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria, familiare non appartenente all’Unione Europea di cittadino UE);

b) Il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

I seguenti documenti, qualora ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici:

a) Il provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);

b) La certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 5.02.1992, n. 104;

c) La certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione – ai sensi dell’art.25 c.9 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con L. 11.08.2014, n. 114 -;

d) Le pubblicazioni effettuate.

Concorso 545 infermieri: tutte le prove

Per provare a vincere il concorso, i candidati dovranno affrontare le seguenti prove:

La prova scritta che è formata da quesiti a risposta sintetica sugli argomenti concernenti il profilo professionale;

La commissione esaminatrice ha deciso che, qualora le domande dovessero risultare maggiori rispetto al numero previsto per il normale svolgimento del concorso, sarà contemplata anche una prova preselettiva, ovvero una prova formata da quiz a risposta multipla, relativi alle materie delle prove e su argomenti di cultura generale.

La commissione avrà a disposizione un totale di 70 punti da attribuire per poter valutare le prove: 30 punti dedicati alla prova scritta, 20 punti per la prova pratica, 20 per la prova orale. Infine, i 30 punti rimanenti saranno destinati alla valutazione dei titoli.

Concorso 545 Infermieri Friuli: il diario delle prove

Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 46 dell’11 Giugno 2019 è stato pubblicato il diario delle prove del Concorso 545 Infermieri Friuli.

La prova preselettiva si terrà il 2 luglio 2019 presso l’Udine e Gorizia Fiere Spa di Torreano di Martignacco (UD), per inidividuare i 2.000 candidati che accederanno alle prove successive.

L’elenco degli ammessi con riserva è stato pubblicato sul sito arcs.sanita.fvg.it.

Il 4 luglio verranno resi noti gli esiti della preselettiva, mentre la prova scritta si terrà il 5 luglio 2019 sempre all’Udine e Gorizia Fiere Spa di Torreano di Martignacco (UD).

Nel mese di settembre verranno pubblicati gli esiti della prima prova, mentre il calendario e le sedi delle prove pratica e orale saranno comunicati sul sito Egas sezione Concorsi, o con lettera raccomandata nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, almeno 20 giorni prima rispetto alla data effettiva.

Concorso 545 Infermieri Friuli: come prepararsi

Per prepararsi al meglio alle prove d’esame, consigliamo:

