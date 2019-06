Concorso Consiglio Nazionale Ricerche, in arrivo il bando per 416 assunzioni

Autorizzate 416 nuove assunzioni con il Concorso Consiglio Nazionale Ricerche. Lo afferma lo stesso Ente di Ricerca attraverso un comunicato del 27 Maggio sul sito Istituzionale.

In totale, tenendo conto dei reclutamenti operati tra dicembre 2018 e gennaio 2019, i nuovi assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno saranno 1.816.

La maggior parte dei posti verranno coperti tramite concorsi pubblici e contemporaneamente verranno stabilizzati i precari che lavorano o hanno lavorato presso l’ente.

Vediamo assieme come si svolgerà le figure ricercate.

Concorso Consiglio Nazionale Ricerche: le figure richieste

Dal 1923 il Consiglio Nazionale Ricerche è la più grande struttura pubblica di ricerca in Italia con ben 8.000 collaboratori, dei quali circa 4.000 sono ricercatori.

L’Ente realizza, diffonde e valorizza progetti di ricerca scientifica e tecnologica, promuove l’innovazione e la competitività, l’internazionalizzazione del sistema di ricerca e fornisce strumenti innovativi in diversi campi per soddisfare richieste del pubblico e del privato.

Il programma assunzionale avviato dal Consiglio Nazionale Ricerche, come già annunciato, vedrà l’indizione di nuovi concorsi e la stabilizzazioni dei precari per ottemperare alle procedure di razionalizzazione che hanno recentemente revisionato l’organizzazione dell’Ente.

In arrivo quindi nuove opportunità per diversi profili professionali.

In particolare, verranno inseriti con procedure concorsuali:

190 Ricercatori ;

; 18 Tecnologi ;

; 45 Funzionari Amministrativi.

Le stabilizzazioni di figure che lavorano o hanno lavorato in passato per il Consiglio Nazionale Ricerche verranno messe in atto per i seguenti profili:

190 Ricercatori ;

; 18 Tecnologi.

Concorso Consiglio Nazionale Ricerche: partecipazione

Al momento il bando di Concorso non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entro la fine del 2019 partirà la procedura di assunzione delle 416 figure.

Nell’apposita pagina sul sito Ufficiale dell’Ente sarà possibile visionare i Concorsi in svolgimento e le relative specifiche.

