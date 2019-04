In un mercato del lavoro molto saturo e competitivo, moltissimi sono i timori dei laureati in Giurisprudenza sulla difficoltà di ottenere un impiego o di fare carriera. Il timore della poca spendibilità di questa laurea è pero infondato, poiché moltissimi sono gli sbocchi offerti.

Uno sbocco lavorativo molto valido, ma spesso preso poco in considerazione, è la possibilità di diventare insegnante.

Per coloro i quali nutrono una spiccata propensione alla carriera scolastica, la laurea in Giurisprudenza offre la possibilità di insegnare la disciplina delle Scienze giuridico-economiche nelle scuole secondarie di II grado. Infatti, la laurea dà accesso alla classe di concorso A-46 (ex A019), necessaria per poter partecipare all’imminente Concorso Scuola 2019.

L’accesso a questa classe di concorso però, non è automatico. Non basta aver conseguito una laurea in Giurisprudenza, ma è necessario che nel proprio piano di studi si siano maturati un certo numero di CFU in determinati Settori Scientifico Disciplinari, così come previsto dall’allegato A del DM 259/2017.

Nel caso in cui non si sia in possesso di un piano di studi a norma è opportuno integrare i Settori Scientifico Disciplinari carenti sostenendo singoli corsi universitari, a costi esorbitanti e con tempi lunghissimi.

Proprio per questo Doocenti.it ha progettato il Master di I livello online “L’insegnamento delle Materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche“.

Questo Master è stato pensato per offrirti l’integrazione di tutti i CFU necessari per l’ottenimento non solo della classe di concorso A-46 e dunque, della possibilità di partecipare al Concorso Scuola 2019, ma anche di un titolo universitario di Master I Livello, valutabile 3 punti nelle graduatorie d’istituto e spendibile per i concorsi pubblici.

Inoltre, il Master permette al candidato di conseguire le conoscenze e gli strumenti pratico-teorici necessari alla progettazione didattica e all’intervento pedagogico per quanto riguarda l’insegnamento di Scienze giuridico-economiche.

Non privarti di questa occasione, consegui subito il tuo Master e aumenta le tue opportunità di carriera!

Non dimenticare che, in attesa del Concorso Scuola 2019, puoi accedere all’insegnamento, ottenendo supplenze sul medio e lungo periodo, inviando la tua domanda di Messa a Disposizione.

Invia la tua domanda di Messa a Disposizione, con Doocenti.it e inizia ad accumulare esperienze nel mondo della scuola.

