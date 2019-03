Prossima scadenza in vista per la disoccupazione agricola 2019: c’è tempo fino a lunedì 1° aprile 2019 per presentare la domanda e ottenere la prestazione Inps.

È la stessa Inps a ricordarlo, specificando come per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, sia necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione.

Dal momento che quest’anno il 31 marzo cade di domenica, è possibile trasmettere le domande entro il 1° aprile, primo giorno successivo non festivo. Saranno cestinate tutte le istanze successive a questa data.

Vediamo in breve di cosa si tratta quando parliamo di disoccupazione agricola, come fare domanda ed entro quando.

Cos’è l’indennità di disoccupazione agricola

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A chi spetta la disoccupazione agricola

Questa particolare indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. In particolare:

operai agricoli a tempo determinato;

piccoli coloni;

compartecipanti familiari;

piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

Disoccupazione agricola: a chi non spetta

ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;

ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;

ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione.

ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa.



Requisiti per ottenere la disoccupazione

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:

iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti , per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;

negli dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);

nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Disoccupazione agricola: entro quando fare domanda

Come ricordato dall’Inps, la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola si deve presentare apposita domanda. E lo si deve fare entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di competenza. Quest’anno il 31 marzo cade di domenica. Ecco perché la scadenza ultima per la domanda è fissata a lunedì 1° aprile 2019.

In sintesi, per presentare istanza di erogazione indennità si ha tempo dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si verifica lo stato di disoccupazione. Oltrepassata tale data il diritto decade.

Disoccupazione agricola: come fare domanda

Le domande possono essere trasmesse all’INPS tramite:

il servizio online accessibile direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

gli enti di patronato;

il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Indennità di disoccupazione agricola: come viene pagata

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.

La persona interessata dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità con cui vorrà ricevere l’erogazione:

accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN);

su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN); bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite: il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.

presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:

