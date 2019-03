Chi vuole aderire in modalità online alla cedolare secca negozi 2019 per negozi dovrà attendere ancora un po’. Tarda infatti ad arrivare il sistema di registrazione contratto telematico e il software che lo consente. Non resta quindi che affidarsi all’unico modo attualmente a disposizione: la compilazione del Modello RLI per la richiesta registrazione e adempimenti successivi.

Vediamo in dettaglio come funziona la cedolare secca per gli affitti commerciali, in base alle novità introdotte in Legge di bilancio 2019 e come registrare un contratto di affitti commerciali con l’aliquota agevolata al 21 per cento.

Cedolare secca 2019: le novità in Legge di bilancio

a Cedolare secca 2019 è stata alla fine estesa anche agli affitti dei negozi e locali commerciali. Questa una delle tante novità confermate nella Legge di bilancio 2019. Da quest’anno quindi, i proprietari di locali commerciali che possiedano determinate caratteristiche possono ricorrere a questo regime fiscale agevolato e alternativo a quello ordinario. Si può quindi affittare un locale commerciale (non tutti però) approfittando di una tassazione agevolata.

Come specificato dal testo della Legge di bilancio, nel capitolo “Riduzione della pressione fiscale”:

“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unita’ immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, puo’, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non e’ applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.

Cedolare secca negozi 2019: come funziona

La tassazione agevolata di cui si può approfittare prevede un’agevolata al 21 per cento, per particolari categorie di locali. In pratica il normale regime di cedolare secca è stato esteso agli affitti di alcune categorie di locali commerciali. Vediamo in concreto come funziona.

Si tratta, come accennato, di un regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).

Si pagherà il 21 per cento di imposta sugli affitti di negozi e locali commerciali fino a 600 mq e di categoria catastale c1.

La cedolare sull’affitto dei negozi è riservata ai soli contratti stipulati nel 2019 da locatori privati: persone fisiche che non affittano nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale. I locali devono essere in categoria catastale C/1.

Ecco quali sono i locali classificati con categoria catastale C/1:

i locali dei barbieri, orologiai,

le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette;

le agenzie bancarie o assicurative;

le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico;

ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega;

i locali adibiti ad esposizione o a “music-store”;

locali dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio di merci, di manufatti, prodotti, derrate;

locali dove la vendita si accompagna con servizi come trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè.

Cedolare secca negozi 2019: per quali locali e come funziona

Cedolare secca: chi è escluso

Sono escluse dalla cedolare le altre categorie di immobili, dalla A/10 (uffici) alla C/3 (laboratori). E sono esclusi anche i contratti di affitto in corso al 15 ottobre 2018, tra le stesse parti per lo stesso immobile, e poi risolti in anticipo.

Cedolare secca negozi 2019: come registrare il contratto

Come anticipato all’inizio, non è ancora attiva la procedura online per aderire all’estensione della cedolare secca per affitti commerciali. L’unico modo per chiedere la registrazione del contratto e beneficiare del regime agevolato è l’utilizzo del modello RLI. Occorre quindi:

scaricare questo modello,

compilarlo e

consegnarlo a mano agli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Cos’è il modello RLI?

Questo modello, denominato Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Attualmente, in mancanza di procedura web implementata, è l’unico modo per affittare un negozio o locale commerciale in possesso dei requisiti con il regime di cedolare secca.

È la stessa Agenzia delle entrate che specifica le istruzioni, pubblicando una nota nella sezione “Cedolare secca del portale”:

“anche i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019 possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%. La novità è stata introdotta dalle legge di bilancio 2019 (comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – pdf ). Poiché i software di compilazione relativi al Modello RLI sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile registrare questi nuovi contratti recandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate”.

