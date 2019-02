Nuovi servizi per gli statali nel segno dell’innovazione: arriva la prima l’App NoiPa ufficiale, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consentirà a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone. La prima applicazione ufficiale di NoiPA nasce per semplificare e velocizzare la consultazione e l’uso di alcuni servizi digitali del sistema attraverso il proprio dispositivo mobile.

App NoiPa: come scaricarla

L’App, sviluppata dalla Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero è disponibile gratis su Google Play e su App Store.

“NoiPA” sull’App store è disponibile nella categoria “Finance” come “app per iphone”, ma è consultabile anche con iPad, su Google Play si trova nella categoria “Finanza”.

Cos’è NoiPa

NoiPa è il portale online pensato per gestire i dati dei dipendenti pubblici, compreso il cedolino paga. Possono accedere al portale diverse categorie di utenti, tra cui:

lavoratori dipendenti pubblici,

amministrazioni che hanno aderito a NoiPa (scuole, istituzioni sanitarie),

i partner della Pa (banche, istituti, caf, ecc)

Per accedere servono comunque le credenziali di accesso (Pin o credenziali di accesso come password, codice fiscale).

Da oggi il servizio sarà disponibile anche via smartphone tramite App, che nei prossimi mesi sarà aggiornata con nuove funzionalità a disposizione.

