Il Decretone reddito di cittadinanza e pensioni presentato nelle scorse settimane manca ancora del voto In parlamento. Un voto che dovrà arrivare entro marzo e che dovrà mettere i punti su tutte le questioni controverse che sono nate con l’introduzione delle 2 misure chiave del Governo Lega-5stelle: Riforma pensioni e Reddito di cittadinanza.

Attualmente il testo è sui banchi della Commissione lavoro del Senato, che sta discutendo sugli oltre 1.600 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione, approvando di volta in volta quelli che poi andranno a costituire l’impianto del provvedimento.

Vediamo di volta in volta quelli approvati, a cominciare dall’emendamento anti finti divorzi.

Emendamento contro i furbetti dei finti divorzi

In base all’emendamento al Decretone, approvato dalla Commissione lavoro del Senato, qualora la separazione sia avvenuta dopo il 1° settembre 2018, gli ex coniugi che facciano domanda saranno esclusi dal beneficio senza appositi “verbali certificati dalla polizia locale sul cambio di residenza”.

Si punta a far si che le coppie di furbi che fingono di divorziare per beneficiare del Reddito siano pescate da controlli e verifiche.

Dal momento che l’emendamento ha ricevuto il benestare della Commissione, questo imporrà a tutti coloro che faranno domanda Rdc e che si siano separati o divorziati dopo il 1° settembre 2018, di certificare con “apposito verbale della Polizia Municipale di non risiedere effettivamente più insieme.

Emendamento certificazione stranieri extracomunitari

Diventa più complesso il percorso del reddito di cittadinanza per gli stranieri extracomunitari: la commissione Lavoro del Senato ha approvato un emendamento della Lega al decretone che vincola l’accesso alla presentazione di “certificazione” di reddito e patrimonio e del nucleo familiare rilasciata dallo Stato di provenienza, “tradotta” in italiano e “legalizzata dall’Autorità consolare italiana“. Esentati i rifugiati politici e chi proviene da Paesi dai quali non è possibile ottenere la certificazione. Il ministero del Lavoro avrà però tre mesi per stilare la lista di questi Paesi.

Emendamento dimissioni volontarie

In caso di dimissioni volontarie perderà il diritto al reddito di cittadinanza il solo componente del nucleo che si è dimesso, non tutta la famiglia. Lo prevede un emendamento M5S approvato dalla commissione Lavoro del Senato, che corregge la norma contenuta nel decretone che prevedeva invece l’esclusione per 12 mesi dalle dimissioni volontarie l’intero nucleo familiare.

