Nella Legge di Bilancio 2019 sono state inserite diverse autorizzazioni a bandire concorsi per diversi profili appartenenti al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Le assunzioni verranno effettuate a decorrere dall’anno 2020 e 2021 e i concorsi verranno banditi e svolti nell’anno 2019 così come autorizzato.

Il dettaglio dei posti è il seguente:

500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, per l’anno 2020

500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, per l'anno 2021

Ci sono inoltre concorsi precedentemente autorizzati di posizioni per aspiranti diplomati che dovrebbero svolgere le funzioni di assistenti; anche in questo caso si è parlato di quasi un migliaio di posti. In totale, così come anche confermato dal Ministro, le assunzioni dovrebbero aggirarsi tra i 4 e i 6mila posti.

Oltre alle nuove procedure, sono previsti diversi scorrimenti delle graduatorie già stilate con precedenti concorsi e che proprio in questi giorni verranno consultate per chiamare in ruolo nuovi funzionari del MIBAC.

Concorso MIBAC: quale società lo gestirà

Nel corso dell’esame al Senato, è stata soppresso l’affidamento dello svolgimento dei concorsi alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali ne è stata autorizzata la spesa per il 2019; il concorso, quindi, verrà bandito durante l’anno in corso ed è pertanto importante arrivare preparati alle prove che sicuramente prevederanno una preselezione di logica.

