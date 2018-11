Novità sul Concorso Aspal Sardegna 89 posti. È stata pubblicata la banca dati dei quiz, in vista della prova preselettiva, che si terrà il 17 e 18 dicembre 2018.

Vediamo in dettaglio cosa troveranno i candidati nella banca dati e in cosa consistono le prove del Concorso.

Scarica qui il Bando di Concorso Aspal Sardegna

Concorso Aspal Sardegna: pubblicata la banca dati dei quiz

La banca dati di 3000 quesiti e le relative risposte, oggetto della prova preselettiva, è disponibile e liberamente consultabile al link sotto indicato:

Concorso Aspal Sardegna: i posti a disposizione

Il Concorso sardo è stato indetto per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 89 posti di funzionario amministrativo della categoria D – livello retributivo D1 – con obbligo di permanenza lavorativa presso la sede di destinazione per almeno 5 anni a far data dall’assunzione.

Concorso Aspal Sardegna: come si svolge

Le prove d’esame si terranno nell’Area metropolitana di Cagliari e consistono in:

una prova preselettiva

una prova scritta

un colloquio interdisciplinare, vertenti sulle seguenti materie: Diritto amministrativo; Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale, con specifico riferimento alle tematiche del mercato e delle politiche del lavoro; Istituzioni di diritto comunitario; Elementi di statistica; Sociologia del mercato del lavoro; Organizzazione della Regione sarda.

Concorso Aspal Sardegna: la prova preselettiva

La prova preselettiva durarà 60 minuti e consisterà in una serie di 60 quesiti a risposta multipla sulle stesse materie della prova scritta e orale. Ai fini di un’ottimale preparazione di questa prova saranno molto utili i 3 mila quiz pubblicati nella banca dati.

