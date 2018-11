Chi si è iscritto al Concorso Mit 148 ingegneri architetti, per aggiudicarsi un’assunzione nelle diverse sei italiane del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come ingegnere meccanico, sarà ansioso di sapere che è stata decisa la data della prova preselettiva: si svolgerà martedì 18 dicembre 2018 alle ore 9,30, presso la Nuova Fiera di Roma.

In gioco c’è l’assunzione di 148 ingegneri meccanici a tempo pieno e indeterminato, nell’area III fascia economica iniziale F1.

A seconda di dove si verrà assunti, si lavorerà nelle diverse sedi del Dipartimento trasporti dislocate in tutta Italia, all’interno dell’organico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Concorso 148 ingegneri-architetti: sedi di lavoro

Il Concorso ingegneri e architetti mette a disposizione 148 posti e Il personale selezionato sarà dislocato nelle seguenti sedi di lavoro:

Milano e sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti: posti 11

Bergamo e sezioni di Lecco, Como e Sondrio: posti 6

Torino e sezioni di Novara, Biella, Verbania e Vercelli: posti 9

Brescia e sezioni di Cremona, Mantova e Pavia: posti 5

Genova e sezioni di Cuneo, Imperia, La Spezia e Savona: posti 4

Venezia e sezioni di Treviso e Belluno: posti 5

Verona e sezioni di Vicenza, Rovigo e Padova: posti 7

Bologna e sezioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena: posti 7

Parma e sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: posti 6

Ancona e sezioni di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino: posti 5

Roma e sezioni di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: posti 14

L’Aquila e sezioni di Pescara, Teramo e Chieti: posti 4

Firenze e sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena: posti 5

Lucca e sezioni di Pisa, Livorno e Massa Carrara: posti 5

Perugia e sezioni di Terni e Arezzo: posti 4

Cagliari e sezioni di Sassari, Oristano e Nuoro: posti 8

Napoli e sezioni di Benevento, Caserta, Campobasso e Isernia: posti 20

Palermo: posti 1

Catania: posti 1

Salerno e sezioni di Avellino e Potenza: posti 4

Bari e sezioni di Foggia e Matera: posti 9

Lecce e sezioni di Taranto e Brindisi: posti 4

Reggio Calabria e sezioni di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia: posti 4

Concorso Mit 148 ingegneri architetti: come si svolge la selezione

L’iter selettivo del Concorso prevede tre tipologie di prove:

una prova preselettiva

L’eventuale preselezione prevede una serie di quiz a risposta multipla per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale.

È una sorta di scrematura iniziale (visto il probabile alto numero di candidature) in cui verranno ammessi alle prove scritte i primi 900 candidati.

due prove scritte

Di queste due prove, una sarà a contenuto tecnico – professionale e una a contenuto teorico-pratico. L’ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Prova orale

Il colloquio verterà su tutti gli argomenti del programma e si intende superato con una votazione di almeno 21/30. Comprenderà, fra l’altro: la valutazione della conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego (anche attraverso una verifica pratica), nonché l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera (anche attraverso una verifica pratica, parlata e scritta) scelta dal candidato tra inglese e francese (precedentemente indicata nella domanda di ammissione).Tale conoscenza sarà valutata da parte della commissione esaminatrice ai fini della votazione da attribuire al colloquio.

Concorso Mit 148 ingegneri architetti: come prepararsi

Come probabile, chi vuole provare a vincere questo Concorso si sarà già candidato e si starà chiedendo come prepararsi al meglio per aumentare le chance di avere successo.

È bene focalizzarsi innanzitutto sul programma d’esame, sia per la preselettiva che per gli scritti e la prova orale. Tra i tanti argomenti su cui concentrarsi, ecco i principali:

nozioni tecniche fondamentali (costruzioni, idraulica, applicazioni per la produzione e trasmissione)

nozioni amministrative (codice dei contratti pubblici, diritto amministrativo ed europeo, ecc);

trazione materiale mobile (meccanica della locomozione, sistemi di frenatura, ecc);

(meccanica della locomozione, sistemi di frenatura, ecc); organizzazione ed esercizio dei trasporti ed impianti fissi.

Concorso Mit 148 ingegneri architetti: video sui quiz

Ecco un breve video a cura di Giuseppe Cotruvo, su una tipologia di quiz di logica (ragionamento astratto e capacità visive), che può aiutare il candidato a farsi un’idea di ciò che si troverà ad affrontare.

Per una preparazione ottimale inoltre, consigliamo il seguente manuale:

