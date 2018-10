Chi, entro il 31 luglio scorso, è riuscito a presentare in tempo domanda per accedere all’Iter selettivo del Concorso Maeci per l’assunzione di 221 funzionari, può accedere ora al calendario delle prove preselettive, che sono state fissate per il mese di gennaio 2019.

Le date in cui si svolgerà la preselezione sono relative ai due bandi di Concorso “Ripam MAECI”, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 221 unità di personale:

177 funzionari amministrativi, contabili e consolari

44 funzionari dell’area promozione culturale.

Vediamo i dettagli delle date e sede di svolgimento delle prove di preselezione, che se superate daranno accesso all’Iter vero e proprio del Concorso.

Concorso Maeci: quando si svolgono le prove

Le prove, per entrambi i profili (177 funzionari amministrativi e 44 funzionari area promozione culturale) si svolgeranno a Roma dal 14 al 18 gennaio 2019.

Saranno 10 sessioni di prova in totale; 5 per ciascun profilo concorsuale.

Si parte con i candidati iscritti dal concorso per funzionario amministrativo, contabile e consolare, dal 14 gennaio alle 8.30 al 16 alle 8,30.

Dal 16 gennaio alle 14.30 iniziano le prove per i candidati al profilo di funzionario dell’area della promozione culturale

Nello specifico i candidati iscritti sono convocati secondo il seguente calendario:

Concorso Maeci 177 funzionari amministrativi: diario preselettive

Ecco giorno e orario in cui si volgeranno le preselezioni del Concorso per 177 unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare:

14 gennaio ore 08.30: candidati DA Abate a Cilluffo

a 14 gennaio ore 14.30: candidati Da Cima a Fusilli

a 15 gennaio ore 08.30: candidati Da Gabellone a Mezzedimi

a 15 gennaio ore 14.30: candidati Da Miano a Ruzzu

a 16 gennaio ore 08.30: candidati Da Sabatiello a Zurlo

Concorso Maeci funzionari promozione culturale: date preselettive

Ecco giorno e orario in cui si volgeranno le preselezioni Concorso per n. 44 unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario dell’area della promozione culturale

16 gennaio ore 14.30: candidati Da Abate a Cimmino

a 17 gennaio ore 08.30: candidati Da Cinà a Fumi

a 17 gennaio ore 14.30: candidati Da Funari a Menditto

a 18 gennaio ore 08.30: candidati Da Menè a Romanello

a 18 gennaio ore 14.30: candidati Da Romani a Zurlo

Concorso Maeci: dove si svolgono le prove

I candidati, secondo la distribuzione enunciata sopra, dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario a loro assegnati presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso Est – Via A. G. Eiffel (traversa Via Portuense), perché è qui che l’intera preselezione si svolgerà.

I candidati dovranno presentarsi muniti esclusivamente di:

documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line;

penna a sfera di colore nero ;

; ricevuta di iscrizione stampata dal sistema step-one con codice a barre leggibile, oppure della tessera sanitaria.

Concorso Maeci: come si svolge la selezione

Le prove preselettive di gennaio 2019 sono solo il primo scoglio da superare, nel corso di un iter che prevede più step:

una prova di preselezione

3 prove scritte

una prova orale

