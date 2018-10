Si svolge oggi 18 ottobre 2018 la prova scritta del Concorso Dirigenti scolastici per 2.425 posti. Il bando prevedeva l’ammissione alla seconda prova di 8700 dirigenti scolastici, più tutti coloro che avrebbero conseguito un punteggio identico a quello ottenuto dall’ultimo classificato. In questo caso sono stati ben 36 ad aver conseguito un punteggio pari a 71,7 su 100 e quindi ad essere stati ammessi alla prova scritta.

Concorso Dirigenti Scolastici, prova scritta

La prova scritta del Concorso si articola in:

cinque quesiti a risposta aperta su 9 aree tematiche illustrate nel regolamento e

su illustrate nel regolamento e due quesiti nella lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie seguenti, tra le altre:

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali

del quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica

Organizzazione del lavoro e gestione del personale , con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici

Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali

I due quesiti in lingua straniera sono articolati in cinque domande a risposta chiusa che mirano a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera.

