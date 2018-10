Chiamata alle armi per commercialisti, ingegneri e architetti: Si prepari chi vuole tentare l’Esame di abilitazione alla professione, perché il termine ultimo per presentare domanda è giovedì 18 ottobre 2018.

Vediamo le modalità per presentare domanda di iscrizioni, a questi esami di Stato, tentare di superare le prove ed ambire all’iscrizione al corrispondente Ordine professionale:

Esame di abilitazione commercialista: le date delle prove

La prossima sessione d’esame (la seconda) per l‘abilitazione alla professione di commercialista vedrà si svolgerà in queste giornate:

15 novembre 2018 – sezione A dell’Albo

– sezione A dell’Albo 22 novembre 2018– sezione B dell’Albo

Sempre all’interno di queste sessioni si terranno anche le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio del revisore legale.

Esame di abilitazione commercialista: come ed entro quando iscriversi

Come anticipato, la scadenza per fare domanda all’Esame di abilitazione alla professione di commercialista è stabilita al 18 ottobre. L’istanza di partecipazione alla sessione d’esame va presentata all’Università in cui il candidato intende svolgere le prove, tra quelle in elenco.

Importante dire che chi ha presentato domanda per la prima sessione ma non è riuscito a partecipare alle prove può presentarsi alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro il 18 ottobre 2018, facendo riferimento alla documentazione già allegata in quella precedente.

Esame di abilitazione ingegnere: le date delle prove

La seconda sessione d’esame per l’abilitazione alla professione di ingegnere si terrà

il prossimo 15 novembre 2018.

Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, e di diploma universitario gli esami hanno inizio il 22 novembre 2018.

Esame di abilitazione ingegnere: come e quando iscriversi

Gli aspiranti candidati possono presentare domanda presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami, sempre entro il 18 ottobre 2018.

Esame di abilitazione architetto: le date delle prove

Anche l’Esame per l’abilitazione alla professione di Architetto per i possessori di laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, ha inizio, in tutte le sedi il 15 novembre 2018 per la seconda sessione.

Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario, gli esami hanno inizio il 22 novembre 2018 per la seconda sessione.

Esame abilitazione Architetto: come ed entro quando iscriversi

Anche in questo caso la domanda di iscrizione alla seconda sessione d’esame deve essere presentata entro il 18 ottobre 2018.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2017 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

