È arrivato il Concorso Aspal Sardegna. L’Agenzia regionale per il lavoro ha infatti indetto un bando di Concorso per l’assunzione di 89 funzionari amministrativi.

I profili cercati rientrano nella categoria D – livello retributivo D1 e i vincitori del concorso firmeranno un contratto a tempo pieno e indeterminato.

La domanda per partecipare al bando è fissata al 1° ottobre 2018 ed è possibile candidarsi a partire dal giorno 1 settembre 2018.

Vediamo in dettaglio tutte le informazioni utili sul Concorso Aspal: requisiti di ammissione, modalità di presentazione domanda e modalità di svolgimento dell’iter selettivo.

Concorso Aspal Sardegna: requisiti di ammissione

La selezione è rivolta ai laureati in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche. In particolare, affinché la propria domanda venga ammessa all’iter di selezione, i candidati devono che vogliono partecipare devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie da ricoprire;

Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

Non essere stato destituito, dispensato ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi della vigente normativa in materia;

Essere in possesso di Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento, ovvero Laurea Triennale, ovvero Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e umanistiche. I titoli devono essere rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Concorso Aspal Sardegna: come iscriversi

Chi ritiene di poterlo e volerlo fare, può procedere alla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. Deve però farlo entro e non oltre lunedì 1° ottobre 2018 entro le ore 12 ed esclusivamente in modalità online sul sito Aspal.

Se si possiede un indirizzo Pec su cui ricevere le comunicazioni, occorre inserirlo in domanda. Così come è obbligatorio dichiarare in fase di domanda:

Il cognome ed il nome;

La data, il Comune, la Provincia e l’eventuale Stato estero di nascita, codice fiscale;

L’indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice di avviamento postale);

Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

Il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;

L’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

La posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la commissione di falsità dichiarative o documentali;

Di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

Il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali requisiti di ammissione, alla lettera e) del precedente art. 3, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;

L’eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui agli artt. 2 e 10 del presente bando;

L’eventuale condizione di handicap ai sensi dell’art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e l’eventuale necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali.

Concorso Aspal Sardegna: come si svolge

Le prove d’esame si terranno nell’Area metropolitana di Cagliari e consistono: in una prova scritta e in un colloquio interdisciplinare, vertenti sulle seguenti materie:

Diritto amministrativo;

Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale, con specifico riferimento alle tematiche del mercato e delle politiche del lavoro;

Istituzioni di diritto comunitario;

Elementi di statistica;

Sociologia del mercato del lavoro;

Organizzazione della Regione Sarda.

