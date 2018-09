Finite le ferie, sia per milioni di italiani che per la sospensione estiva dei termini degli avvisi bonari inviati ai cittadini dall’Agenzia delle entrate. Per effetto delle semplificazioni introdotte da un decreto /il D.L. n.193/2016), i termini per il pagamento delle somme richieste con avviso bonario era stato sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2018.

La sospensione riguardava anche i termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richieste ai contribuenti (eccetto le attività di ispezione e verifica). Da domani 5 settembre riparte tutto.

Se fosse pervenuto, infatti, un avviso bonario nel corso del periodo tra il 1° agosto e il 4 settembre, il termine scadrebbe il prossimo 4 ottobre, dovendosi considerare lo stesso decorrente dal 5 settembre, mentre se fosse pervenuto il 30 luglio, il termine scadrebbe il 3 ottobre.

Essendo una sospensione, se il termine di pagamento, per esempio dell’avviso bonario con la possibile riduzione delle sanzioni, dovesse iniziare a decorrere dal 1° agosto al 4 settembre l’inizio della decorrenza deve essere differita a partire dalla fine di detto periodo.

Quindi, per esempio, se fosse pervenuto un avviso bonario lo scorso 10 agosto, il pagamento con applicazione delle sanzioni ridotte, stante il termine prescritto di trenta giorni, sarebbe automaticamente postergato al 4 ottobre prossimo.

