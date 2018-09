Nuova procedura di controllo sui profili di aziende a rischio evasione avviata dall’Agenzia delle entrate, o almeno in fase sperimentale. È stata la stessa Agenzia a comunicarlo, con una circolare del 31 agosto (il provvedimento numero 197357).

In questa comunicazione il Fisco informa che è stata avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

Consulta la sezione Fisco

La procedura individua le società di persone e di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, per l’anno di imposta 2016 è stata:

omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA;

ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA; presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA priva di dati contabili significativi.

I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione sono potenzialmente selezionabili per l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo.

Leggi anche “Partite Iva: 1790 profili sospetti: al via controlli fiscali”

Le situazioni (in poche parole le società) che vengono individuate con sospette, vengono segnalate alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali con l’elenco delle posizioni di competenza attraverso uno specifico applicativo informativo.

Per ogni società segnalata vengono comunicati il numero dei conti correnti, i saldi e i movimenti finanziari effettuati, e ogni altro elemento significativo. Ecco che a questo punto gli uffici effettuano le dovute valutazioni in modo più approfondito e comunicano gli esiti attraverso una specifica scheda di feedback, resa disponibile sempre tramite sistema informatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA