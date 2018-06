Oggi è stato pubblicato sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, sotto la sezione “Concorsi” (ma anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), il giorno, la sede e l’ora di svolgimento delle prove scritte e dell’eventuale preselezione del concorso INPS 967 posti. La pubblicazione avviene sempre con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle medesime.

Alcune info sul concorso INPS 967 posti

La procedura del concorso INPS 967 posti prevede due prove scritte e una prova orale. Durante lo svolgimento delle prove non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro. Non sarà nemmeno permesso portare carta da scrivere, appunti e libri. È vietato categoricamente l’utilizzo di cellulari. Chi non rispetterà queste disposizioni verrà escluso dal concorso. Anche il candidato che non si presenterà alle prove sarà automaticamente escluso dal concorso. Per sostenere le prove, si deve portare un documento di riconoscimento valido e la copia firmata della domanda di partecipazione. Se, per circostanze straordinarie, dovesse essere rinviato lo svolgimento delle prove, la notizia del rinvio con le nuove date, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet dell’INPS nella sezione già citata.

Come si svolgerà la preselezione

La preselezione verrà effettuata solo se il numero di domande di partecipazione per il concorso INPS 967 posti, sarà maggiore di 10.000. La preselezione servirà ad assicurare l’efficacia della procedura selettiva e consisterà in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale. Sarà realizzata con l’aiuto di sistemi informatici e i criteri di svolgimento verranno resi noti ai candidati prima dell’inizio della prova. L’elenco dei concorrenti ammessi a partecipare alle successive prove scritte sarà pubblicato sul sito internet dell’INPS.

Consigli su come affrontare la prova preselettiva

Giuseppe Cotruvo, nel suo manuale “Concorso INPS 967 protezione sociale – Teoria a quesiti a risposta multipla per la prova preselettiva”, offre validi consigli per affrontare al meglio la prova. Innanzitutto suggerisce di:

Non farsi condizionare dai racconti di chi non è riuscito a superare concorsi simili a quello che si è in procinto di affrontare: a volte queste persone tendono ad esagerare per auto-giustificarsi.

Leggere e ascoltare attentamente le istruzioni che vengono fornite all’inizio della prova per evitare errori dovuti alla non comprensione delle procedure.

Quando la commissione dà il via, concentrarsi esclusivamente sul proprio test.

Leggere attentamente le domande e le eventuali risposte fornite, prima di selezionare l’opzione ritenuta esatta, poiché molti errori che si possono fare sono di distrazione.

Non preoccuparsi della scarsità di tempo concessa, ma puntare subito a calcolare il tempo medio da dedicare ad ogni quesito per gestire in modo ottimale il tempo.

Se non si è in grado di rispondere ad una domanda, passare subito alla successiva per non perdere minuti.

Intuire la risposta procedendo in modo “indiretto”, quando non è necessario svolgere i calcoli del caso per risolvere alcuni quiz.

Non deprimersi se non si riesce a rispondere a tutte le domande: in pochi ci riescono e si può comunque totalizzare un buon punteggio pur non avendo risposto a qualche quiz.

Prossime tappe del concorso INPS 967 posti: prove scritte e orale

La prima prova scritta si sviluppa su una serie di quesiti a risposta multipla e persegue l’obiettivo di accertare la conoscenza delle materie trattate. Viene valutata in trentesimi e solo i candidati che raggiungono il punteggio minimo di 21/30, superano la prima prova. La seconda prova, invece, si sviluppa su una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare la conoscenza di altre specifiche materie. Esattamente come la prima prova viene valutata in trentesimi con il medesimo punteggio minimo da raggiungere per poter accedere alla prova orale, che verterà sulle stesse materie delle prove scritte (più lingua inglese e informatica).

Per affrontare al meglio la prova, consigliamo:

