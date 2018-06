Lo scorso 17 maggio è scaduto il termine ultimo per poter partecipare ad uno dei bandi del Concorso Agenzia delle Entrate. La prossima tappa è fissata per il 5 Giugno, data in cui verrà pubblicato sul sito dell’Agenzia con valore di notifica a tutti gli effetti, sede, giorno e orario di svolgimento della prima prova. I candidati ammessi alla prima prova riceveranno un avviso almeno 15 giorni prima della data della prova. Per essere ammessi a sostenere le prove, bisogna portare un documento valido di riconoscimento. Chi non si presenta è escluso dalla prova.

In totale, i posti disponibili suddivisi nei bandi del Concorso Agenzia delle Entrate sono 650, di cui:

Per selezionare accuratamente i candidati, il Concorso prevede specifiche prove:

Prova oggettiva attitudinale

Prova oggettiva tecnico-professionale

Tirocinio teorico-pratico

Prova orale

In cosa consistono le prove del Concorso Agenzia delle Entrate

La prima prova sarà di carattere oggettivo-attitudinale. Si tratta di una serie di quesiti a risposta multipla, una prova che si prefigge l’obiettivo di dimostrare il possesso delle attitudini e delle capacità di base che sono indispensabili per acquisire e sviluppare la professionalità che viene richiesta. La valutazione sarà misurata in trentesimi con un punteggio minimo da raggiungere per poter partecipare alla prova successiva di 24/30.

La seconda prova, di carattere oggettiva tecnico-professionale, consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla su alcune precise materie. Anche qui, potrà superarla solo chi riuscirà ad ottenere il medesimo punteggio minimo stabilito per la prova precedente.

Terminate le due prime prove scritte, verrà il turno del tirocinio retribuito dalla durata di 6 mesi, che si svilupperà in 36 ore settimanali su cinque giorni lavorativi. Dopodiché ci sarà la prova finale, il colloquio orale, per il quale verrà valutata la conoscenza dei candidati riguardo l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e, nello specifico, della lingua inglese.

Consigli su come affrontare le prove

Giuseppe Cotruvo, nel suo volume, utile come strumento di preparazione, cerca di offrire consigli importanti per affrontare al meglio le prove scritte. Tra i suoi suggerimenti si possono trovare:

Leggere scrupolosamente le note presenti del bando di concorso.

presenti del bando di concorso. Non farsi condizionare dai racconti di chi non è riuscito a superare concorsi simili, poiché chi ha avuto esiti negativi spesso tende ad enfatizzare per autogiustificarsi.

dai racconti di chi non è riuscito a superare concorsi simili, poiché chi ha avuto esiti negativi spesso tende ad enfatizzare per autogiustificarsi. Leggere attentamente le istruzioni fornite all’inizio della prova al fine di evitare errori dovuti alla non comprensione delle procedure.

fornite all’inizio della prova al fine di evitare errori dovuti alla non comprensione delle procedure. Concentrarsi esclusivamente sul tuo test e non distrarsi sul lavoro degli altri concorsisti.

e non distrarsi sul lavoro degli altri concorsisti. Leggere attentamente le domande e le eventuali risposte fornite per non cadere in errori di distrazione.

fornite per non cadere in errori di distrazione. Non preoccuparsi della scarsità del tempo concesso, ma piuttosto calcolare il tempo medio che si ha a disposizione per risolvere ogni quesito.

concesso, ma piuttosto calcolare il tempo medio che si ha a disposizione per risolvere ogni quesito. Non fissarsi su una domanda e passare subito alla successiva nel caso in cui non ci si trovi in grado di rispondere.

e passare subito alla successiva nel caso in cui non ci si trovi in grado di rispondere. Cercare di intuire la risposta corretta procedendo in modo “indiretto”.

corretta procedendo in modo “indiretto”. Non deprimersi durante la prova se non si riesce a rispondere a tutte le domande: in pochi riescono a completare tutti i quiz.

Per prepararsi alla prima prova, consigliamo il manuale:

