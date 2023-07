Il 30 marzo scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 marzo 2023 numero 24 sull’ “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”: il cosiddetto whistleblowing.



Il provvedimento introduce in Italia, con effetto dal 15 luglio 2023, disposizioni a tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne (sia nel settore pubblico sia in quello privato), divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della denuncia stessa e della relativa documentazione.



Analizziamo la novità in dettaglio.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o ufficio interno autonomo dedicato, dotato di personale specificamente formato per la gestione delle informazioni. In alternativa è possibile ricorrere ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale adeguatamente formato. Da notare che le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, ovvero in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale o ancora, su richiesta della persona segnalante, con un incontro fissato entro un “termine ragionevole” (articolo 4, comma 3).

Al pari di quelle interne, le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite un’apposita piattaforma informatica ovvero in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o ancora, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Whistleblowing 2023: segnalazione di ritorsioni

Il dipendente segnalante ottiene una tutela contro qualsiasi ritorsione, definita come un “comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” (articolo 2, comma 1, lettera m).