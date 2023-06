Premi di risultato e welfare aziendale: tassazione, limiti, benefit. Le istruzioni Inps

Il recente Decreto Lavoro ha dedicato particolare attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale da intendersi come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti. Oltre all’innalzamento, dal 1° luglio 2023, della percentuale di riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori, rispettivamente, al 6 ed al 7%, il D.L. 4 maggio 2023 numero 48 prevede, limitatamente all’anno corrente e con riferimento ai soli dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) l’aumento della soglia di detassazione per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori come misura di welfare aziendale.



L’Inps, con la Circolare del 31 maggio 2023 numero 49, ha colto l’occasione della novità prevista dal Decreto Lavoro per riassumere il quadro normativo su fringe benefit, premi di risultato e welfare aziendale.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Come anticipato, l’ articolo 40, comma 1, D.L. numero 48/2023 , dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2023, che, in deroga al limite di 258,23 euro , non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, entro la soglia complessiva di 3 mila euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Rientrano nella soglia citata le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori, dalle aziende, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il limite di 3 mila euro opera se il dipendente dichiara al datore di lavoro di aver diritto all’agevolazione, indicando il codice fiscale dei figli. In caso di superamento del valore-soglia di 3 mila euro vale la regola generale che dispone l’assoggettamento a contribuzione dell’intero importo corrisposto, compresa quindi anche la quota di valore inferiore ai citati 3 mila euro. Con riferimento ai dipendenti senza figli a carico continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione (previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR) con cui si prevede una soglia di detassazione fino a 258,23 euro senza ricomprendervi peraltro i rimborsi o le somme erogate dall’azienda per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Welfare aziendale: cos’è

Il welfare aziendale si concretizza in una serie di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, riconosciute dal datore di lavoro al fine di migliorare la vita privata e lavorativa dei dipendenti.

In base alle disposizioni del TUIR, alcune opere, servizi ed erogazioni nell’ambito del welfare aziendale godono di un regime fiscale e contributivo speciale, tale da escluderle dalla formazione del reddito da lavoro dipendente. Le fattispecie interessate sono contemplate all’articolo 51, comma 2 del TUIR.



Nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 il legislatore ha ampliato e ritoccato le tipologie di prestazioni qualificabili come benefit, come tali escluse dalla retribuzione imponibile. In particolare, al comma 2 del citato articolo 51 sono state modificate le lettere:

F) Non concorrenza alla formazione del reddito per l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari fiscalmente a carico per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto;

F-bis) non concorrenza alla formazione del reddito delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per la fruizione (da parte dei familiari) dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Sono state altresì introdotte, sempre al comma 2 dell’articolo 51 le lettere:

D-bis), circa la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico

F-ter) sulla non concorrenza alla formazione del reddito per le somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti fiscalmente a carico;

F-quater) sulla non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Le citate lettere disciplinano le fattispecie per le quali la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.



A tal proposito, in linea con le indicazioni già fornite dall’Agenzia entrate, nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit nei confronti di un gruppo omogeneo di lavoratori, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.



Pertanto, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.