L’e-learning è una tecnologia innovativa al servizio dell’apprendimento, un mercato in crescita che sta aprendo nuove frontiere nell’approccio alla formazione e all’aggiornamento professionale.



Secondo molti studi, questo settore continuerà a espandersi in modo significativo nei prossimi anni, supportato dalla digitalizzazione avanzata e tecnologie come il 5G, la realtà aumentata e virtuale.



Secondo la società specializzata in market data Holon IQ, la spesa globale nell’EdTech (Education Technology) toccherà i 404 miliardi entro il 2025, soprattutto grazie alla diffusione delle connessioni in banda ultralarga e alle soluzioni di apprendimento misto (blended learning). Inoltre, con la pandemia è aumentata la consapevolezza di aziende e lavoratori sull’importanza dell’uso delle tecnologie a supporto della formazione, favorendo l’evoluzione dell’offerta di prodotti in e-learning.



In base ai dati dell’Osservatorio EdTech della School of Management del Politecnico di Milano, le aziende investono circa il 47% del budget destinato alla formazione in digital learning. Tra i principali benefici, oltre 8 imprese su 10 indicano la possibilità per i lavoratori di gestire in modo autonomo la formazione professionale e l’aggiornamento delle competenze, grazie alla flessibilità di fruizione dell’apprendimento. Altri vantaggi sono legati all’innovazione dei prodotti formativi, alla sostenibilità dei costi e all’aumento della qualità dell’offerta formativa.





Come funziona l’aggiornamento professionale tramite e-learning L’aggiornamento professionale tramite e-learning è uno strumento essenziale al giorno d’oggi: i professionisti possono aggiornarsi periodicamente e rimanere competitivi, inoltre possono rispettare con maggiore facilità gli obblighi sulla formazione continua professionale ottenendo i crediti formativi obbligatori.



I dipendenti possono aumentare le proprie competenze e soft skills, per ambire a posizioni lavorative migliori e adeguarsi ai cambiamenti del mondo del lavoro. Le aziende possono valorizzare le competenze della forza lavoro, aumentando la competitività e la produttività dell’organizzazione.



Attraverso i corsi e-learning è possibile evitare penalizzazioni e altre sanzioni ottenendo i crediti formativi necessari, previsti per una serie di professionisti come architetti, ingegneri, agronomi, forestali, geometri, geologi, periti agrari e industriali.



L’ampia gamma di corsi permette di selezionare quelli più adatti alla propria professione e agli obiettivi di carriera, per acquisire nuove competenze e diversificare il proprio know how professionale. L’accesso flessibile e online, invece, permette di risparmiare tempo e conciliare con facilità l’aggiornamento professionale con la vita lavorativa e quella privata.



Per seguire i corsi formativi in e-learning bastano una connessione internet e un dispositivo elettronico, come uno smartphone, un tablet o un PC: in questo modo è possibile sfruttare qualsiasi momento libero per dedicarsi alla formazione professionale e all’aggiornamento delle competenze, sempre nella massima autonomia.



Questo aspetto garantisce un maggiore work life balance, una priorità sempre più rilevante nel mondo lavorativo moderno.