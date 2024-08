Tende solari e pergole bioclimatiche (senza permessi): bonus 50% fino al 31 dicembre 2024. Casi pratici

Il famoso decreto Salva Casa, targato esecutivo Meloni, ha chiarito che chi installa tende solari e pergole bioclimatiche, entro il 31 dicembre 2024, può portare in detrazione il 50% della spesa effettuata.

L’incentivo fiscale è riservato solo ad alcune tipologie di prodotti, che devono rientrare tra le schermature solari. Inoltre, si deve sempre tenere conto di eventuali regolamenti comunali, che in alcuni casi possono essere ancora più limitanti.

Ecco una breve guida alla detrazione ecobonus al 50% per l’installazione di tende solari e pergole.

Per saperne di più, consigliamo il libro “ Decreto Salva casa. Come sanare gli abusi edilizi “, che affronta tutte le questioni sulla regolarizzazione degli abusi edilizi. Il libro è un vera e propria guida operativa al decreto Salva Casa, presentando molti casi pratici risolti.

Detrazione ecobonus 50% fino al 31 dicembre 2024

Come spiegato nel libro “Decreto salva casa” sopra citato, proprio perché rientrano nell’ambito delle schermature solari, anche per le pergole bioclimatiche è riconosciuto l’ecobonus, nel rispetto delle regole ENEA relative alle modalità di installazione di questi manufatti e alla tipologia di schermatura.



L’ecobonus è ammesso per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, e prevede in questo caso una detrazione in 10 anni con aliquota del 50%.



L’importo massimo della detrazione è di 60.000 euro, quindi è agevolata una spesa fino a 120.000 euro per singola unità immobiliare. Occorre effettuare la pratica all’ENEA e allegare l’asseverazione dei requisiti e dei costi massimi.



Le pergole “liberalizzate”, infatti, sono solo quelle incluse nella categoria delle opere di protezione dal sole. In sostanza rientrano tra le schermature solari, in aggiunta a quelle di tipo precario come le tende solari e le tende a braccio, e che vengono definite “pergole bioclimatiche”.