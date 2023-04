Segretari Comunali e Provinciali: le novità sulla retribuzione ai fini del TFR/TFS

Il Messaggio Inps del 3 aprile 2023 numero 1272 ha fornito una serie di chiarimenti circa la valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto (TFS / TFR) dell’intera retribuzione di posizione spettante ai Segretari Comunali e Provinciali.



L’Istituto ha in particolare evidenziato che la collocazione dei Segretari nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali, in assenza di una espressa previsione normativa, non può implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica.



Restano quindi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP con cui sono stati forniti chiarimenti circa l’applicazione del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente all’accorpamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Segretari Comunali e Provinciali: CCNL Funzioni Locali Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, riguarda i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali che comprende: I dirigenti delle Amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali;

I dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Amministrazioni del comparto Sanità;

In relazione a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2015 numero 124, i Segretari Comunali e Provinciali, cui è dedicata la Sezione IV del medesimo Ccnl. La citata Legge numero 124/2015, all’articolo 11, detta principi e criteri direttivi la cui puntuale attuazione è stata demandata ai decreti delegati che, relativamente alla disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, non risultano emanati.



Di conseguenza, il fatto di essere collocati nell’area dirigenziale delle Funzioni Locali dei Segretari Comunali e Provinciali con qualifica direttiva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può “implicarne automaticamente l’inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica e, pertanto, devono intendersi confermate le disposizioni contenute nella nota operativa INPDAP n. 23 del 15 giugno 2011, con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il biennio 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, relativamente al conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare” (Messaggio Inps).

Segretari Comunali e Provinciali: retribuzione valutabile ai fini TFS/TFR In base a quanto finora descritto, per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B, titolari di segretaria superiore a 10 mila abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita.



Al contrario, per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segretarie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995: 1.032,91 euro per un’anzianità di servizio di 5 anni;

2.065,83 euro per un’anzianità di servizio di 10 anni;

3.098,74 euro se l’anzianità di servizio è di 15 anni; alla predetta data.



Dal momento che la norma di cui all’articolo 4, comma 4, del Ccnl 1° marzo 2011 risulta confermata dall’articolo 111, punto B, del Ccnl in parola del 17 dicembre 2020, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Segretari Comunali e Provinciali: le tabelle Come riportato nel Messaggio Inps, tenuto conto di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 4, nonché degli aggiornamenti contrattuali intervenuti con il Ccnl Funzioni Locali, la retribuzione tabellare utile ai fini TFS / TFR risulta essere pari ai valori indicati in tabella (cui aggiungere la tredicesima mensilità).

Fascia Dal 1° gennaio 2016 Dal 1° gennaio 2017 Dal 1° gennaio 2018 IVC dal 1° luglio 2010 Nuova retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2021 A* 40.230,09 40.741,29 41.479,29 299,88 41.779,17 B* (titolare di segreteria superiore ai 10 mila abitanti) 40.230,09 40.741,29 41.479,29 299,88 41.779,17 B** (titolare di segreteria tra i 3 mila e i 10 mila abitanti 37.453,47 37.964,68 38.702,68 299,88 39.002,56 C** 30.370,90 30.780,90 31.370,50 239,88 31.610,38 *Comprensiva della quota di retribuzione di posizione conglobata

**Ridotta della quota di retribuzione di posizione conglobata

A partire dal 1° gennaio 2018 i valori della retribuzione di posizione (cui aggiungere la tredicesima) utili ai fini TFS sono i seguenti, per la fascia A: Incarichi di enti metropolitani euro 37.846,15;

Incarichi in enti con oltre 250.000 abitanti, in comuni di capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali euro 31.292,31;

Incarichi in enti fino a 250.000 abitanti euro 20.676,92. Con riguardo alla fascia B: Euro 14.769,23 per incarichi in enti superiori a 10 mila abitanti e fino a 65 mila abitanti;

Euro 1.032,91 / 2.065,83 / 3.098,74 per incarichi in enti tra 3 mila e 10 mila abitanti. Al contrario, i valori della retribuzione di posizione (sempre aggiungendo la tredicesima) utili ai fini TFR sono i seguenti, per la fascia A: Euro 37.846,15 per gli incarichi in enti metropolitani;

Euro 31.292,31 per gli incarichi con oltre 250.000 abitanti in comuni di capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali;

Euro 20.676,92 per gli incarichi in enti fino a 250.000 abitanti. Per la fascia B i valori sono invece: Euro 14.769,23 per incarichi in enti superiori a 10 mila abitanti e fino a 65 mila abitanti;

Euro 7.596,92 per incarichi in enti tra 3 mila e 10 mila abitanti. Da ultimo, per la fascia C la retribuzione di posizione utile ai fini TFR corrisponde ad euro 7.153,85.