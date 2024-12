Partite Iva: il 2° acconto Irpef al 16 gennaio e 5 rate mensili. Il nuovo calendario

Con il via libera definitivo della Camera, il Decreto fiscale è stato convertito in legge il 5 dicembre e, tra le varie novità, ha confermato lo slittamento del secondo acconto acconto Irpef per le partite Iva, che dovrà essere versato entro gennaio 2025.

La modifica è frutto di un emendamento inserito nell’iter di conversione del Decreto 155 del 19 ottobre 2024, allungando di fatto la scadenza del secondo acconto, prevista altrimenti per il 2 dicembre.

E non è l’unica novità in arrivo per le partite Iva

L’ok definitivo al Decreto Fiscale

Lo slittamento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto Irpef è stato introdotto, appunto, con un emendamento approvato in Parlamento in sede di conversione del decreto 155/2024.



Si tratta del decreto fiscale 2025. Il provvedimento “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” è stato convertito in legge lo scorso 5 dicembre ed è propedeutico alla legge di bilancio 2025, anticipando alcune misure fiscali e impositive.

Il nuovo articolo 7-quater dispone il “Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette”. In sintesi il testo prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre. Inoltre è stata fissata in 5 rate la possibilità di pagamento.

Ecco in dettaglio cosa cambia.