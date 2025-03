Sciopero generale indetto sabato 8 marzo: stop a treni, aerei, scuola, autostrade. Orari e settori

Sabato 8 marzo ​2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati in tutta Italia.



L’agitazione, indetta da diverse sigle sindacali tra cui Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, coincide con la Giornata internazionale della donna. Lo sciopero interesserà perlopiù i settori dei trasporti, dell’istruzione e della sanità, con potenziali disagi per i cittadini e cittadine nel secondo weekend del mese. Le motivazioni sono diverse, dalla lotta alla violenza di genere fino ai salari e al caro inflazione, che sta mettendo al muro il potere di acquisto di pensionati/e e lavoratori e lavoratrici.

Si fermano quindi treni, aerei, scuole e università, ma possibili disagi possono anche esserci sulle autostrade.



Ecco i principali comparti, gli orari dello stop, le fasce di garanzia previste e le info utili per chi deve mettersi in viaggio.

Sciopero generale trasporti 8 marzo 2025

Come anticipato, il comparto trasporti è tra i primi a fermarsi sabato 8 marzo: dai treni agli ai voli aerei fino alla rete autostradale.

Trasporto Ferroviario

Lo sciopero nel settore ferroviario ha una durata di 24 ore: inizia alle ore 21:00 di venerdì 7 marzo e termina alle ore 21:00 di sabato 8 marzo. Coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. In queste 24 ore sono previste cancellazioni e variazioni dei treni su scala nazionale.



Per il trasporto regionale, come comunicato da Trenitalia, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequenza di viaggiatori: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 dei giorni feriali.



I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero possono richiedere il rimborso del biglietto:

per i treni Intercity e Frecce: fino all’ora di partenza del treno prenotato.;

per i treni Regionali: fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, secondo la disponibilità dei posti.



Sui treni a lunga percorrenza invece, in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni riportati nella tabella disponibile qui.



Trasporto Aereo

Il settore aereo è interessato dallo sciopero per l’intera giornata dell’8 marzo, dalle 00:01 alle 23:59. Questo potrebbe causare ritardi e cancellazioni dei voli sul territorio nazionale. Sono, anche qui, previste fasce di garanzia durante le quali i voli dovrebbero essere effettuati: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Si consiglia ai passeggeri di contattare la propria compagnia aerea per informazioni aggiornate e di monitorare i siti ufficiali degli aeroporti e dei vettori.

Settore Autostrade

Il personale del settore autostradale aderirà allo sciopero dalle 22:00 di venerdì 7 marzo alle 22:00 di sabato 8 marzo. Questo potrebbe causare disagi e rallentamenti ai caselli e lungo le principali arterie autostradali italiane

Trasporto Pubblico Locale

Al momento, non sono previsti disagi significativi per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico locale, come autobus, tram e metropolitane. Tuttavia, è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti presso le aziende di trasporto locali.