Scaduto ormai il termine per richiedere l’adesione alla Rottamazione quater, chi è rientrato nel piano di definizione ha ricevuto negli scorsi giorni dall’Agenzia entrate riscossione la lettera con gli importi dovuti. Bene. A questo punto si può iniziare a pagare.



Per legge infatti, entro il 30 settembre 2023, l’Agenzia deve inviare la comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Definizione agevolata.



Si tratta dell’ennesima misura di pace fiscale introdotta dalla Legge di bilancio 2023, che ha permesso ai contribuenti con alle spalle vecchi debiti col Fisco di saldare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese.



In breve le regole sul pagamento dei debiti inseriti nella Rottamazione quater 2023.

Rottamazione quater: la comunicazione delle somme dovute

Per legge, una volta scaduto il termine di adesione e in caso di accoglimento della domanda, l’Agenzia delle entrate riscossione invia la Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno che hanno aderito alla Definizione agevolata. E’ in sostanza una lettera con all’interno alcune informazioni centrali per il dopo-adesione.



E’ stata spedita tramite posta Pec o tramite posta raccomandata.



