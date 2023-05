Ricorso Inps: ecco le nuove regole

Ricorso Inps, arrivano le nuove regole. A dieci anni di distanza dall’ultimo Regolamento adottato il 20 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’Inps ha aggiornato con deliberazione del 18 gennaio 2023 numero 8 le disposizioni in materia di ricorsi amministrativi.

L’adozione del nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps” risponde all’esigenza di disciplinare in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto.



In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all’Inps, nonché l’ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l’Istituto hanno fatto emergere l’esigenza di far confluire in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Inps.

La Circolare del 17 maggio 2023 numero 48 è intervenuta al fine di illustrare le disposizioni del nuovo Regolamento.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Il Regolamento approvato il 18 gennaio scorso disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Inps a livello sia centrale che periferico , compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome istituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 1994 numero 479. Sono state altresì introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali. L’ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso, nei limiti della compatibilità, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente. Di conseguenza, al fine di consentire la definizione dei ricorsi giacenti, le Direzioni centrali “provvederanno all’invio alla Direzione regionale competente dei ricorsi attualmente a proprio carico, tramite la procedura DICAWEB che sarà opportunamente implementata” (Circolare Inps). Per i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Inps nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento, ove compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del medesimo Regolamento.

Ricorso Inps: come si presenta

I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Inps a livello centrale e periferico devono essere presentati, direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica.



Assistenza di un patronato – intermediario

In caso di assistenza da parte di un patronato – intermediario abilitato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante del patronato o del mandatario, al quale dev’essere stato rilasciato, in fase di ricorso ovvero anche in un momento precedente, regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.

Persona incapace

In caso di persona incapace, il ricorso dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale.



Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.