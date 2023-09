Lo scorso 20 settembre l’Inps ha pubblicato sul proprio portale la consueta news riguardante il cedolino delle pensioni di ottobre 2023, in pagamento nei primi giorni del prossimo mese. Chi vuole può già visualizzare il documento con l’importo lordo e netto pagato, le trattenute ed eventuali conguagli 730.



Come spiegato dall’ente Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.



Analizziamo in dettaglio novità, importi, date di pagamento e conguagli previsti nel mese di ottobre 2023.



Pensioni di ottobre 2023: date accredito La pensione di ottobre 2023 sarà accreditata con valuta corrispondente a lunedì 2. Questo in virtù della regola per cui i pagamenti sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese ovvero “il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile” (Circolare Inps 22 dicembre 2022 numero 135). E’ il caso di domenica 1° ottobre.



Pensioni di ottobre 2023: date ritiro in Posta Diverso il caso in cui il pensionato o la pensionata vada a ritirare i soldi direttamente agli uffici postali. In questo caso, come sempre, si procederà in ordine alfabetico, in base al cognome: Lunedì 2 ottobre 2023: cognomi dalla lettera A alla B;

Martedì 3 ottobre 2023: cognomi dalla lettera C alla D;

Mercoledì 4 ottobre 2023: cognomi dalla lettera E alla K;

Giovedì 5 ottobre 2023: cognomi dalla lettera L alla O;

Venerdì 6 ottobre 2023: cognomi dalla lettera P alla R;

Sabato 7 ottobre 2023 (solo la mattina): cognomi dalla lettera S alla Z.

Come consultare il cedolino pensione di ottobre 2023 Dove possiamo trovare il cedolino della pensione? Il cedolino della pensione è disponibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione”.

La piattaforma, accessibile come di consueto con le credenziali SPID, CIE o CNS, ha l’obiettivo, oltre alla consultazione del cedolino, di conoscere le ragioni per cui la somma accreditata al pensionato è variata. Le altre funzionalità disponibili sono: Confronta cedolini;

Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08);

Gestione deleghe sindacali;

Comunicazioni al pensionato;

Variazione ufficio pagatore;

Recupero e stampa Certificazione Unica;

Riepilogo dati anagrafici e di pagamento;

Certificato di pensione (Modello Obis / M);

Duplicato libretto di pensione;

Conguagli Irpef;

Cessione del quinto;

Bonus quattordicesima e bonus 154 euro;

Recupero indebiti.

Trattenute fiscali sulle pensioni di ottobre 2023 Trattandosi di redditi fiscalmente imponibili, le pensioni di ottobre 2023 subiranno le trattenute a carico del pensionato a titolo di: imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) ;

; rata addizionale regionale 2022, trattenuta nel 2023;

rata del saldo addizionale comunale 2022, recuperato nel 2023.

Si ricorda che tanto l’addizionale regionale quanto quella comunale vengono recuperate in undici rate.



A quanto descritto si aggiunge la trattenuta per l’acconto addizionale comunale 2023. In tal caso le rate sono nove, il cui recupero ha avuto inizio a marzo e terminerà a novembre.

Recupero Irpef 2022

Come accaduto nei mesi precedenti, anche ad ottobre proseguono le trattenute nei confronti di quanti, nel corso del 2022, hanno visto trattenersi un’Irpef in misura inferiore a quanto dovuto su base annua.

Nello specifico, per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre, a norma dell’articolo 38, comma 7, Legge numero 122/2010.

Al contrario, il recupero avviene in un’unica soluzione nei confronti di:

– Redditi di pensione di importo annuo superiore a 18 mila euro;

– Redditi di pensione di importo annuo inferiore a 18 mila euro ma con debito inferiore a 100 euro.

La trattenuta avviene in tal caso sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo “con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze” (news Inps del 20 settembre 2023).



Le somme oggetto del conguaglio 2022 sono state certificate nella CU 2023, già trasmessa ai pensionati.

Nonostante la campagna di presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2023 anno 2022 sia ormai agli sgoccioli, restano ancora dei pensionati per i quali l’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, si occupa di: rimborsare nel cedolino della pensione le imposte trattenute in eccedenza nel corso dell’anno precedente (conguaglio positivo);

recuperare le imposte ancora dovute per i pensionati che, nel corso del 2022, si sono visti trattenere somme inferiori a quanto effettivamente dovuto in relazione ai redditi maturati e / o percepiti (conguaglio negativo).

Come afferma l’Inps nella news in parola, ad ottobre “vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati / contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto d’imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno”.



Da notare che l’eventuale rateazione degli importi a debito, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre. Di conseguenza, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Inps nei mesi successivi a quello di giugno “non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta” (news Inps).

Conguagli 730: la piattaforma online Inps Al pari di quanto avviene per i cedolini della pensione anche per i conguagli 730 l’Inps ha messo a disposizione degli utenti una piattaforma online, disponibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS).

Il servizio si rivolge a quanti, in dichiarazione dei redditi 2023 anno 2022, hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli 730 (a credito o a debito).

La piattaforma permette in definitiva di:

– Verificare i conguagli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi che l’Istituto ha ricevuto dall’AE;

– Modificare o annullare il recupero della seconda rata di acconto Irpef / cedolare secca.

Pagamento delle prossime Pensioni 2023 Di seguito ecco le date di accredito della pensione, previste per i restanti mesi del 2023, come da Circolare Inps 22 dicembre 2022 numero 135:

Mese Disponibilità valuta (banca/posta) Novembre 2023 2 Dicembre 2023 1

