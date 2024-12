Monopattini: casco, targa, assicurazione. Cosa cambia con il nuovo Codice della strada (e da quando)

Stanno creando non poco scompiglio le nuove regole del codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024. Tra l’inasprimento multe per chi guida in stato di ebrezza, chi con il cellulare e chi sotto effetto di droghe, in tutte le città italiane sono fioccati i primi salassi per i cittadini/e alla guida.

C’è però un altro mondo in totale confusione, quello dei monopattini, chiamati a rispettare tutta una serie di nuovi obblighi, ma non tutti da metà dicembre.

Tra guidatori confusi e centralini delle aziende di mobilità elettrica intasate da cittadini che non sanno come comportarsi, sono già stati staccati i primi verbali, è vera e propria polemica.

Ricordiamo che chi guida un monopattino deve adeguarsi alle nuove norme del codice, tra cui obbligo di casco, targa e assicurazione, oltre che tutta una serie di obblighi come il rispetto dei limiti di velocità e il divieto di passeggero.

La difficoltà sta nel fatto che tutte queste novità entrano in vigore in tempi diversi. Ecco da quando.

Per chi volesse approfondire le novità su multe e ricorsi, in base alle nuove regole, consigliamo la guida Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada . Il manuale aiuta a capire le novità del nuovo Codice della Strada, cosa controllare in un verbale di accertamento, qual è lo strumento di opposizione più efficace e se vi siano margini di accoglimento di un ricorso.

La definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei monopattini elettrici viene affidata ora a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e non più direttamente dalla legge. Si tratta in dettaglio di tutto ciò che concerne velocità massima consentita; potenza del motore (ad esempio, potenza nominale continua fino a 500 watt); sistemi di illuminazione (fanali anteriori e posteriori); dispositivi di segnalazione acustica (campanelli); elementi di sicurezza obbligatori, come freni e catarifrangenti.

La targa in questione deve avere caratteristiche precise, come l’adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Deve prevedere una combinazione alfanumerica univoca generata dal Ministero dei trasporti, ed essere esposto in modo visibile sul monopattino.

In termini tecnici si dice contrassegno identificativo, per tutti è la classica targa. Con il nuovo codice della strada anche i monopattini devono esserne dotati per facilitare l’identificazione e il controllo da parte delle autorità.

D’ora in poi anche ai conducenti di monopattini verrà richiesta un’ assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RC) , simile a quella obbligatoria per auto e moto, che copra eventuali danni causati a persone o cose durante l’uso del monopattino.

Le sanzioni vanno da 200 a 800 euro per chi circola con monopattini non conformi ai requisiti tecnici o fuori dalle aree consentite. È prevista anche la confisca del monopattino se dotato di un motore con potenza superiore a 1 kW o con motore termico

Quando entrano in vigore le norme

La confusione generatasi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice stradale deriva dal fatto, oltre che da altre fattori, anche dalle diverse tempistiche previste per gli obblighi relativi ai monopattini

Ad esempio:

mentre l’obbligo di casco per tutti i conducenti non richiede decreti attuativi , ed è quindi subito operativo con l’entrata in vigore della legge,

, ed è quindi subito operativo con l’entrata in vigore della legge, la targa e assicurazione obbligatoria richiedono invece decreti attuativi, quindi queste disposizioni entreranno in vigore solo dopo l’adozione dei decreti ministeriali che definiranno le modalità operative.

In soldoni, le nuove disposizioni sui monopattini elettrici sono entrate in vigore il 14 dicembre. Da questa data si applicano le nuove regole previste dal Codice della Strada, inclusi obblighi come l’uso del casco.



Per l’obbligo di targa (contrassegno identificativo) e assicurazione sui monopattini elettrici, l’entrata in vigore non è stata immediata il 14 dicembre. Queste misure richiedono specifici decreti attuativi per definire le modalità operative. Di conseguenza:

Targa (Contrassegno identificativo):

sarà obbligatoria solo dopo l’adozione del decreto ministeriale che stabilirà le caratteristiche tecniche e le modalità di rilascio del contrassegno da parte dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Assicurazione obbligatoria per responsabilità civile:

Diventerà obbligatoria una volta emanato il decreto che specificherà le modalità per la stipula e gestione delle polizze assicurative.

Quindi, l’obbligo per targa e assicurazione entrerà in vigore solo dopo l’adozione dei decreti attuativi, che al momento non sono stati ancora pubblicati.