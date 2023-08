Come copywriter freelance, ottenere nuovi clienti è essenziale per far crescere il tuo business e aumentare le tue opportunità professionali.



Se stai cercando modi efficaci per attrarre più clienti e ampliare la tua base di clientela, sei nel posto giusto.



Infatti, in questo articolo esploreremo cinque strategie che puoi utilizzare per ottenere più clienti come copywriter.

Crea un portfolio di alta qualità Uno dei modi migliori per dimostrare le tue abilità come copywriter e attrarre nuovi clienti è creare un portfolio di alta qualità.



Partire è molto semplice: mostra una selezione dei tuoi migliori lavori, evidenziando le tue capacità di scrittura persuasiva, creatività e adattabilità.

assicurati anche di includere una varietà di progetti, come annunci pubblicitari, articoli, pagine web e contenuti per i social media.

il tuo portfolio dovrebbe essere ben organizzato e presentato in modo professionale.

per farlo, puoi creare una sezione dedicata sul tuo sito web o utilizzare piattaforme online come Behance o LinkedIn per mostrare i tuoi lavori.

Attenzione: assicurati di aggiornare regolarmente il tuo portfolio con i tuoi ultimi progetti per dimostrare la tua costante crescita e miglioramento come copywriter.

Utilizza i social media per la promozione I social media offrono un’opportunità unica per i copywriter di mostrare le proprie abilità, connettersi con potenziali clienti e creare una presenza online.



Per partire ti consigliamo di creare profili su piattaforme come LinkedIn, Twitter e Instagram e condividere regolarmente i tuoi lavori, consigli di scrittura e contenuti rilevanti per il tuo pubblico di riferimento.



Attenzione: sii presente solo sulle piattaforme che riesci a gestire e presidiare e sulle quali si trovano i tuoi potenziali clienti.



Infatti, non è indispensabile essere presente ovunque, ma solo dove riesci ad avere una buona gestione della piattaforma.



Sfrutta le potenzialità di ogni piattaforma per promuovere la tua attività. Ad esempio, su LinkedIn, potrai connetterti con professionisti del settore e partecipare a gruppi di discussione per ampliare la tua rete di contatti.



Invece, potrai usare Twitter per condividere consigli di scrittura brevi e coinvolgere il pubblico con contenuti interessanti.



Infine, su Instagram potrai pubblicare immagini accattivanti e utilizzare le storie per mostrare il dietro le quinte del tuo lavoro.



Ricorda: questi sono solo piccoli spunti perché la differenza la farai tu con il tuo lavoro e con il tuo personal brand.

Offri contenuti di valore attraverso un blog o una newsletter Creare e condividere contenuti di valore è un modo efficace per dimostrare la tua esperienza come copywriter e attrarre nuovi clienti.



Dato che sei, per certi versi, uno scrittore ti consigliamo di avviare un blog sul tuo sito web o di inviare regolarmente una newsletter con consigli di scrittura, studi di caso e approfondimenti sulle ultime tendenze di copywriting.



Questo ti aiuterà a costruire una reputazione di esperto nel settore e a farti notare dai potenziali clienti. Ovviamente dovrai scegliere argomenti interessanti e rilevanti per il tuo pubblico target.



Ma non solo: condividi consigli pratici, racconta le tue esperienze professionali e offri soluzioni alle sfide comuni che i clienti possono affrontare nella scrittura dei loro contenuti.

Collabora con altre figure professionali Un modo efficace per ottenere nuovi clienti come copywriter è collaborare con altre figure professionali complementari, come web designer, agenzie di marketing o consulenti pubblicitari.



Infatti, queste collaborazioni possono portare a raccomandazioni e opportunità di lavoro reciproche.



Per iniziare a farlo, cerca di creare una rete di contatti nel settore e partecipa a eventi o conferenze in cui puoi incontrare altre figure professionali.



Ad esempio, se collabori con un web designer, potreste proporre pacchetti completi che includono sia il design del sito web che la scrittura dei contenuti. Questo ti permetterà di ampliare la tua portata e offrire un servizio più completo ai tuoi clienti.