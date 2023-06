Si amplia la platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie in precompilata. Il Decreto, che modifica le precedenti regole sul tema, è approdato lo scorso 3 giugno in Gazzetta ufficiale, e chiede a nuove figure professionali sanitarie di trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate.



Il provvedimento in questione è il Decreto 22 maggio 2023 firmato dal Ministero dell’economia, entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta: “Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.



Oltre all’ampliamento delle figure sanitarie tenute a trasmettere i dati delle spese sanitarie, l’articolo 2 del decreto interviene sulle modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie, da parte delle rispettive federazioni, per le prestazioni erogate da fisioterapisti, biologi, radiologi e da coloro che esercitano le professioni sanitarie di riabilitazione e di protezione.



In breve cosa impone il nuovo decreto, chi sono i nuovi soggetti chiamati all’invio dei dati delle spese sanitarie.

Cos’è l’invio spese sanitarie in Precompilata Tutti i professionisti che forniscono prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014).



L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

Tempi di invio spese sanitarie in Precompilata Ogni quanto i soggetti obbligati devono trasmettere al Sistema tessera sanitarie i dati delle spese effettuate delle persone fisiche? Anche il per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sostenute nel 2023 resta rimane semestrale. Quindi: i documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2023 – 30/06/2023 devono essere inviati entro il 30 settembre 2023 (le variazioni entro il giorno 06/10/2023);

(le variazioni entro il giorno 06/10/2023); I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2023 – 31/12/2023 devono essere inviati entro il giorno 31 gennaio 2024 (le variazioni entro il giorno 07/02/2024).

Le cose cambieranno a partire dal 2024, quando per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Chi è obbligato all’invio spese sanitarie in Precompilata Come precisato anche dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel tempo i soggetti chiamati alla trasmissione dei dati delle spese in tessera sanitaria sono via via aumentati.

Dal 2015 la platea riguarda questi primi soggetti: farmacie,

strutture specialistiche pubbliche e private accreditate,

gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi

odontoiatri.

Dal 2016 si sono aggiunti questi soggetti sanitari: strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992,

strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari,

parafarmacie,

ottici,

iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica

E ancora, dal 2019 fanno parte della lista dei soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria anche: Le strutture della sanità militare;

La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);

Gli iscritti all’albo dei biologi;

Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Tecnico audiometrista;

Tecnico audioprotesista;

Tecnico ortopedico;

Dietista;

Tecnico di neurofisiopatologia;

Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

Igienista dentale;

Fisioterapista;

Logopedista;

Podologo;

Ortottista e assistente di oftalmologia;

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

Terapista occupazionale;

Educatore professionale;

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

Assistente sanitario.

Invio dati spese sanitarie in Precompilata: i nuovi soggetti obbligati Infine, con il decreto pubblicato il 3 giugno in Gazzetta ufficiale, la platea di chi è tenuto a comunicare le spese sanitarie si completa nel 2023 con: gli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale n. 70/1997, iscritti nell’omonimo Albo nato dal riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

Questi, sono d’ora in poi tenuti a trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate, che vanno ad arricchire la dichiarazione precompilata.

Come inviare i dati al sistema Tessera sanitaria I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali: Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line).

Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).

Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

