IMU semplificata 2025: qui l’elenco completo delle 128 nuove aliquote approvate

Dal 2025 entra in vigore la nuova IMU semplificata. Si chiama così perché un decreto del Ministero dell’economia ha sforbiciato il lungo elenco di circa 250mila fattispecie creatasi nel tempo, con la libertà tributaria in capo ai Comuni, creando una marea di aliquote in base a ogni fattispecie.

Le amministrazioni comunali devono ora adeguarsi a queste nuove regole, accorpando molte delle aliquote sopravvissute fino ad oggi, semplificando molto lo schema di calcolo. La revisione aliquote dovrà essere inserita da tutti i Municipi italiani in una piattaforma apposita, da pubblicare sul Portale del federalismo fiscale. Gli stessi poi saranno chiamati a approvare e pubblicare nuove delibere IMU, con le nuove aliquote da applicare all’imposta.

L’IMU semplificata nel Decreto 6 settembre 2024 Il succo della riforma IMU si legge nel decreto MEF del 6 settembre 2024, approdato in gazzetta ufficiale lo scorso 18 settembre. Provvedimento che ha chiarito le nuove e ridotte fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote.



Alle amministrazioni viene chiesto di adeguarsi alla nuova IMU a partire dal 2025, pena l’applicazione dell’aliquota standard e la perdita di circa 4,2 miliardi di gettito. I 7.904 municipi italiani devono accodarsi in fretta e riapprovare le nuove delibere con le aliquote e detrazioni IMU, rispettando i soli 128 casi previsti dal provvedimento del 6 settembre (anziché le oltre 248 mila fattispecie sopravvissute fino a oggi).



Il nodo focale della Riforma IMU è la ghigliottina apposta a tutte le migliaia di eccezioni che l’autonomia dei Comuni, in termini di aumento/riduzione dell’imposta, aveva creato.

IMU 2025: lista completa delle 128 aliquote L’elenco delle 128 fattispecie immobiliari IMU, su cui i Comuni possono basarsi per approvare le nuove delibere sulle aliquote, è contenuto nell’allegato A del decreto 6 settembre. Si tratta di: Abitazione principale

Abitazione principale con pertinenze

Seconda casa

Casa vacanze

Immobile di lusso (categoria A/1)

Immobile di lusso (categoria A/8)

Immobile di lusso (categoria A/9)

Abitazione in comodato d’uso

Abitazione concessa in locazione a canone concordato

Abitazione concessa in locazione a canone libero

Abitazione occupata senza titolo

Immobile inagibile

Immobile inabitabile

Immobile storico

Immobile artistico

Immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Fabbricati rurali strumentali

Immobile destinato ad attività agricole

Immobile destinato ad attività agrituristiche

Immobile in categoria catastale D/1 (opifici)

Immobile in categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

Immobile in categoria catastale D/3 (teatri e cinematografi)

Immobile in categoria catastale D/4 (ospedali e case di cura)

Immobile in categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazioni)

Immobile in categoria catastale D/6 (palestre e stabilimenti balneari)

Immobile in categoria catastale D/7 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività industriali)

Immobile in categoria catastale D/8 (fabbricati per attività commerciali)

Immobile in categoria catastale D/9 (fabbricati galleggianti)

Immobile in categoria catastale D/10 (fabbricati per attività agricole)

Fabbricati rurali a destinazione abitativa

Immobile destinato a uso ufficio (categoria A/10)

Immobile commerciale (categoria C/1)

Immobile ad uso magazzino (categoria C/2)

Immobile destinato a garage o autorimessa (categoria C/6)

Immobile destinato a cantina o soffitta

Immobile a destinazione turistico-ricettiva

Immobile destinato ad attività ristorative

Immobile destinato ad attività alberghiere

Immobile utilizzato come B&B

Immobile utilizzato come affittacamere

Immobile ad uso didattico

Immobile destinato a scuola pubblica

Immobile destinato a scuola privata

Immobile utilizzato per attività sportive

Immobile destinato a impianti sportivi privati

Immobile destinato a impianti sportivi pubblici

Immobile adibito a stazione di servizio

Immobile adibito a distributore di carburanti

Immobile destinato a impianti industriali

Immobile destinato a impianti di produzione energetica

Immobile destinato a impianti fotovoltaici

Immobile destinato a impianti eolici

Immobile destinato a impianti idroelettrici

Immobile destinato a impianti di trattamento rifiuti

Immobile destinato a centri di riciclo

Immobile utilizzato per attività di volontariato

Immobile utilizzato per attività no-profit

Immobile destinato a sedi di associazioni culturali

Immobile destinato a sedi di organizzazioni sindacali

Immobile destinato a sedi di partiti politici

Immobile destinato a uffici pubblici

Immobile destinato a edifici comunali

Immobile destinato a edifici provinciali

Immobile destinato a edifici regionali

Immobile destinato a edifici governativi

Immobile utilizzato come sede della Protezione Civile

Immobile destinato a carceri

Immobile destinato a tribunali

Immobile destinato a caserme

Immobile destinato a strutture ospedaliere pubbliche

Immobile destinato a strutture ospedaliere private

Immobile destinato a case di cura pubbliche

Immobile destinato a case di cura private

Immobile destinato a cliniche private

Immobile destinato a laboratori medici

Immobile destinato a strutture veterinarie

Immobile destinato a farmacie

Immobile utilizzato per attività sanitarie pubbliche

Immobile utilizzato per attività sanitarie private

Immobile destinato a oratori

Immobile destinato a edifici religiosi

Immobile destinato a conventi e monasteri

Immobile destinato a centri di culto

Immobile destinato a cimiteri

Immobile utilizzato per attività sociali

Immobile utilizzato per attività assistenziali

Immobile utilizzato per centri diurni

Immobile utilizzato per strutture residenziali per anziani

Immobile utilizzato per strutture residenziali per disabili

Immobile utilizzato per case famiglia

Immobile utilizzato per comunità di recupero

Immobile utilizzato per centri di accoglienza migranti

Immobile utilizzato per attività educative pubbliche

Immobile utilizzato per attività educative private

Immobile destinato a case editrici

Immobile destinato a centri di ricerca pubblici

Immobile destinato a centri di ricerca privati

Immobile utilizzato per studi professionali

Immobile utilizzato come sede di aziende agricole

Immobile utilizzato per attività di allevamento

Immobile destinato a serre

Immobile destinato a vivai

Immobile destinato a colture protette

Immobile utilizzato per attività florovivaistiche

Immobile utilizzato per attività ittiche

Immobile utilizzato per attività forestali

Immobile destinato a zone di protezione ambientale

Immobile destinato a parchi naturali

Immobile destinato a riserve naturali

Immobile destinato a giardini pubblici

Immobile destinato a boschi

Immobile destinato a zone archeologiche

Immobile destinato a musei pubblici

Immobile destinato a musei privati

Immobile destinato a gallerie d’arte

Immobile utilizzato per esposizioni culturali

Immobile destinato a biblioteche pubbliche

Immobile destinato a biblioteche private

Immobile destinato ad archivi storici

Immobile destinato a centri di documentazione

Immobile utilizzato per fiere ed esposizioni commerciali

Immobile utilizzato per mercati coperti

Immobile destinato a parcheggi pubblici

Immobile destinato a parcheggi privati

Immobile destinato a aree di sosta per camper

Immobile destinato a aree di campeggio

Immobile destinato a discariche

Immobile destinato a cave e miniere. Solo entro questi parametri d’ora in poi le amministrazioni comunali potranno muoversi, per stabilire l’aliquota da collegare agli immobili, per applicare l’imposta municipale sulla casa.

Continua a ricevere aggiornamenti sull’IMU 2025 iscrivendoti alla Newsletter LeggiOggi. Basta compilare il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social







Foto copertina: istock/matdesign24