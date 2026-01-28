Esenzione canone Rai 2026: come compilare il modello Quadro A di non detenzione

Chi vuole chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai 2026 deve affrettarsi ed inviare entro il 31 gennaio il modulo di non detenzione. Si può fare direttamente online oppure via posta cartacea agli uffici Entrate di Torino.



Ricordiamo che anche quest’anno l’importo del canone tv è 90 euro; non è più in vigore dal riduzione 2024 che aveva fatto scendere la cifra a 70 euro. E’ sempre addebitato in bolletta elettrica in modo automatico a chi è titolare di un’utenza.



Il modello da compilare e inviare per non pagare il canone tv 2026 si chiama Dichiarazione sostitutiva Quadro A e, per avere effetto per l’intero anno, deve essere inviato entro il 2 febbraio 2026. In caso contrario, avrà effetto solo parzialmente.



In questo articolo una guida alla compilazione e invio.

Compilazione Dati generali La compilazione del modello di esenzione dal canone Rai 2026 inizia con: i dati generali del dichiarante (cognome, nome, data e comune di nascita e codice fiscale);

se il dichiarante è un erede deve compilare l’apposito campo;

indicare quale dei 3 quadri si desidera compilare (A, B o C);

data e firma del dichiarante.

Canone Rai 2026: compilazione Quadro A del modello Compilando il Quadro A i contribuenti possono effettivamente chiedere l’esenzione dal canone Rai 2026, dichiarando che: che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo;

Compilazione Quadro B del modello Compilando il Quadro B i contribuenti segnalano che nell’abitazione l’utenza elettrica è intestata ad un altro componente (con indicazione del codice fiscale) al quale è anche collegato il pagamento del canone. In particolare, se si mette la crocetta su questo quadro, si attesta che: il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

Compilazione Quadro C del modello L’utente ha la possibilità alternativa di comunicare anche delle modifiche avvenute nel corso dell’anno, come l’acquisto di un televisore nel corso dell’anno, la cessazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata, compilando appunto il Quadro C: dichiarazione di variazione dei presupposti.

Compilare uno solo dei Quadri Come ricordato sullo stesso modulo di dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi, la compilazione dei quadri A, B e C è alternativa. In sostanza, in base alla situazione in cui l’utente si trova può compilare o il quadro A o il quadro B oppure il quadro C.

Invio modello di esenzione Canone Rai 2026 Il modello deve essere presentato esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia resa da un erede.



Una volta compilato, il modello può essere inviato in vari modi, come è più comodo per il cittadino: Online: inviato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;

Posta cartacea: nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Scarica nel box qui sotto il modello Quadro A, da compilare e inviare all’Agenzia entrate.

Consulta la sezione canone Rai sul sito Agenzia Entrate





Foto copertina: istock/GamePH