La figura del Project Manager è una delle più ricercate nell’attuale mercato del lavoro per via del ruolo chiave che svolge in un’azienda. E’ capace di affrontare e gestire tutte le fasi di un progetto, secondo metodologie e standard internazionali. Coordina a 360 gradi progetti ad hoc e porta avanti programmi e obiettivi aziendali specifici e strategici.



Un PM è in grado di innovare prodotti e servizi per la riorganizzazione interna e il miglioramento delle prestazioni aziendali, e può diventare il perno attorno al quale le aziende crescono e riescono a garantirsi un posto competitivo nell’attuale mercato. Ecco perché questa figura professionale è altamente richiesta.



Le competenze di un Project Manager Un Project Manager deve dimostrare di avere grande capacità di leadership e management, di coordinamento e problem solving, proprio perché un progetto ha per sua natura imprevisti e variabili.



Deve poi avere grandi capacità di negoziazione, analisi e conoscenza del settore sui lavora e opera. Non ultima la grande capacità di empatia e ascolto del team di lavoro.

Diventare Project Manager: il corso dedicato Le competenze richieste a un project manager devono essere in parte innate, in parte acquisite nel corso della carriera professionale. Ma cosa molto importante devono essere apprese e messe a regime con percorsi di studio e la partecipazione a corsi di formazione ad hoc.



Le capacità richieste a un PM devono infatti essere affinate e fatte emergere, oltre che migliorate. Va data un’impostazione per capire come ci si deve approcciare a questa professione e cosa si può offrire alle aziende come base di partenza.



Per chi vuole addentrarsi in questa professione e sta cercando un corso di formazione, consigliamo il corso breve Fondamenti di Project Management, proposto da Maggioli Academy



Si tratta di un corso studiato per chi vuole acquisire le basi di una competenza sempre più richiesta da organizzazioni pubbliche e private, seguendo metodologie e standard internazionali.



