Dichiarazione IMU 2023 entro il 30 giugno: chi deve inviarla, modello da scaricare

Dichiarazione IMU 2023: sanzioni

Prevista una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, in caso di omessa dichiarazione. Al contrario, in caso di dichiarazione infedele, opera una sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



Per le ipotesi di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera una sanzione da 100 a 500 euro. Gli enti locali possono inoltre applicare una sanzione da 50 a 200 euro in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica.



Le sanzioni citate godono di una riduzione ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.



