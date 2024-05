Il cedolino paga rappresenta per i dipendenti pubblici e privati il documento che contiene una serie di informazioni dettagliate sulla retribuzione spettante e le ritenute Irpef: per i dipendenti statali si va a guardare il cedolino NoiPA.



A beneficio del personale della Pubblica Amministrazione il portale NoiPA ha pubblicato sul proprio portale istituzionale (“noipa.mef.gov.it – Mondo NoiPA – Personale PA – Servizi dedicati – Come si legge il cedolino NoiPA”) una guida illustrata per meglio comprendere le informazioni riportate in busta paga.



Quest’ultima, ricordiamolo, è un documento elettronico che i dipendenti pubblici possono scaricare dall’area personale del portale NoiPA.



Il documento ha una struttura standard, divisa essenzialmente in due parti. La prima sezione riporta i dati riepilogativi di competenze e ritenute, la seconda ripropone gli stessi totali della precedente aggiungendo tuttavia gli elementi di dettaglio.



Ecco di seguito la guida sul cedolino NoiPA per i dipendenti statali.

Leggere la prima parte del cedolino NoiPA La prima parte del cedolino NoiPA, di norma identificata nella pagina numero 1 del documento, contiene una serie di informazioni riepilogative, a differenza della seconda parte della busta paga, che ospita, al contrario, i dati di dettaglio.

Per meglio comprendere la prima pagina del cedolino possiamo dividerla in quattro aree:



– Area di intestazione;

– Area informativa superiore;

– Area riepilogativa della retribuzione;

– Area informativa inferiore.

Area di intestazione

L’intestazione del cedolino contiene essenzialmente:

– Il logo del Ministero dell’economia e delle finanze;

– La rata di riferimento indicativa del mese e anno di retribuzione;

– L’ID cedolino, individuato con numerazione progressiva.

Area informativa superiore

L’area informativa superiore contiene invece le informazioni anagrafiche del dipendente, l’Ente di appartenenza, la posizione giuridico – economica del lavoratore, il dettaglio delle detrazioni fiscali spettanti e le modalità di pagamento.

Sezione Dettaglio delle informazioni riportate Anagrafica del dipendente Cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, domicilio fiscale Ente di appartenenza Amministrazione di appartenenza, ufficio responsabile, codice fiscale, ufficio servizio Posizione giuridico – economica Inquadramento, tipo rapporto di lavoro, qualifica, scadenza contratto, tipo liquidazione, Cassa di previdenza Dettaglio detrazioni Importi a titolo di detrazioni per attività di lavoro dipendente e / o familiari a carico Estremi di pagamento Modalità di pagamento, IBAN, data valuta

Area riepilogativa della retribuzione

La prima pagina del cedolino NoiPA riporta un riepilogo delle voci retributive, tanto di quelle in competenza quanto di quelle, al contrario, in trattenuta, nello specifico:



– Competenze fisse, come lo stipendio base ed eventuali arretrati;

– Competenze accessorie, ad esempio per straordinari;

– Ritenute, previdenziali e fiscali;

– Conguagli previdenziali e fiscali.

Come descritto in tabella, l’area riepilogativa contiene esclusivamente l’ammontare delle quattro macrocategorie citate:

Descrizione Ritenute Competenze Competenze fisse: Stipendio Altri assegni Arretrati a credito Tredicesima 1.903,16 322,57 124,00 323,55 Ritenute: Previdenziali Fiscali 293,45 379,66 Totale 673,11 2.673,28 Totale netto 2.000,17

La sezione si chiude, per i dipendenti interessati, con l’esposizione della quota dovuta al soggetto creditore per cessione del quinto.



Area informativa inferiore

La prima parte del cedolino si chiude con gli importi progressivi a titolo di:

– Imponibile fiscale progressivo anno corrente;

– Imponibile anno precedente;

– Irpef progressiva anno corrente;

– Irpef anno precedente;

– Aliquota fiscale massima;

– Aliquota fiscale media.

Come precisa NoiPA, l’aliquota massima “viene applicata sui compensi relativi all’anno corrente; l’aliquota media, invece, si utilizza per il calcolo su eventuali arretrati e, in generale, per i compensi relativi all’anno precedente”.

Leggere la seconda parte del cedolino NoiPA Nella seconda parte del cedolino NoiPA, spesso coincidente con la pagina numero 2 del documento, oltre alla riproposizione delle informazioni riportate nell’area di intestazione, area informativa superiore e area informativa inferiore della prima parte, il dipendente trova una serie di dati di dettaglio relativi alla retribuzione.



In particolare, nella sezione “Dati di dettaglio della retribuzione” vengono riproposti gli importi totali già presenti in “Dati riepilogativi della retribuzione” ma, a differenza di quest’ultima sezione, le informazioni vengono ulteriormente dettagliate così da consentire al lavoratore di avere una visione precisa e approfondita su:



– competenze fisse;

– competenze accessorie;

– ritenute previdenziali e fiscali;

– conguagli previdenziali e fiscali.

Anche in “Dati di dettaglio della retribuzione” vengono evidenziati i totali lordi e netti delle diverse voci.



Ecco di seguito un esempio di contenuto:

Codice voce Descrizione voce Ritenute Competenze Competenze fisse: Stipendio KT08 Stipendio tabellare 1.364,86 750/303 IIS Conglobata KT08 538,30 /// Altri assegni 119/K78 Indennità vacanza contrattuale 9,52 677/001 Retribuzione professionale docenti 184,50 992/K39 UT 2023 1,5% qualifica KT08 28,55 Credito D.L. 03/2020 100,00

Per quanto riguarda invece le ritenute previdenziali e fiscali, la sezione in argomento si presenta così:

Ritenute Ritenute Competenze Imponibile Aliquota Importo Previdenziali INPDAP 118% 1.558,88 8,800 su 118 161,88 TFR art. 1 c. 3 DPCM 20/12/1999 2.231,47 2,500 su 80 44,63 Fondo credito 2.449,28 0,350 su 100 8,58 INPDAP 890,40 8,800 su 100 78,36 Totale ritenute previdenziali 293,45 Fiscali IRPEF ad aliquota massima 411,56 23,00 94,66 IRPEF ad aliquota media 23,00 IRPEF ad aliquota progressiva 1.868,27 442,00 Totale detrazioni 157,00 Totale ritenute fiscali al netto delle detrazioni 379,66

Da ultimo, la sezione espone il totale di ritenute e competenze, il cui saldo rappresenta il netto da liquidare:

2.673,28 (competenze) – 673,11 (ritenute) = 2.000,17 (netto).

Codice voce Descrizione voce Ritenute Competenze Totale 673,11 2.673,28 Totale netto 2.000,17

I canali di assistenza Al fine di meglio comprendere il cedolino paga è sempre disponibile il canale di assistenza garantito da NoiPA, in alternativa:



– collegandosi a “noipa.mef.gov.it – Mondo NoiPA – Supporto”;

– effettuando l’accesso alla propria “Area personale”.



Da ultimo, in considerazione del fatto che per alcuni comparti della Pubblica Amministrazione le voci potrebbero variare leggermente, è possibile “contattare i referenti delle amministrazioni di competenza per ulteriori informazioni” (NoiPA).

