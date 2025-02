Colf e badanti, nuovi stipendi minimi 2025: tabelle ed effetti della rivalutazione

Il ccnl colf e badanti (datato 8 settembre 2020) sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, prevede all’articolo 38 un meccanismo di variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.



Nello specifico, i valori economici vengono adeguati a cura della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo (convocata dal Ministero del Lavoro) secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.



A seguito della riunione tenutasi lo scorso 29 gennaio presso il Ministero del Lavoro sono stati resi noti (in attesa della comunicazione ministeriale ufficiale) i nuovi minimi retributivi validi dal 1° gennaio 2025.



Ecco in dettaglio tutti gli aumenti e le novità 2025 per colf e badanti.



Rivalutazione ISTAT dell’1,2% Nel rispetto dell’articolo 38 del CCNL Lavoro domestico i minimi contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio vengono rivalutati dal 1° gennaio 2025 in ragione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pari ad un +1,2%.



Ne consegue che la retribuzione minima aumenta di un +0,96% rispetto all’anno precedente (corrispondente all’80% della variazione dell’indice ISTAT pari a +1,2%); i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio conoscono invece un incremento del +1,2% (100% della variazione dell’indice ISTAT);

Quest’ultimo dispone infatti che, dopo la terza convocazione della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti il CCNL a determinare in via automatica un aumento dei minimi pari all’80% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita e in misura pari al 100% della stessa variazione per i valori convenzionali di vitto e alloggio.

Aumenti minimi 2025 per colf e badanti conviventi I colf e badanti conviventi (tabella A) hanno diritto dal 1° gennaio 2025 ai seguenti valori retributivi mensili:

Livello Lavoratori conviventi Lavoratori conviventi con orario ridotto (articolo 14, comma 2, CCNL) Valori mensili Indennità Valori mensili Indennità A 736,25 AS 870,13 B 937,06 669,32 BS 1.003,99 702,81 C 1.070,94 776,40 CS 1.137,86 D 1.138,65 197,95 DS 1.405,88 197,95

Aumenti minimi 2025 per colf e badanti NON conviventi Invece, i colf e badanti non conviventi di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b) del CCNL hanno diritto dal 1° gennaio 2025 ai valori retributivi orari descritti in tabella:

Livello Valori orari A 5,35 AS 6,30 B 6,68 BS 7,10 C 7,49 CS 7,91 D 9,12 DS 9,50

Assistenza notturna Al personale non infermieristico (articolo 10, CCNL) assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (inquadrato di conseguenza nel livello B-Super) ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne a beneficio di soggetti non autosufficienti inquadrato nel livello C-Super (se non formato) o nel livello D-Super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20 e le ore 8 è corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D del CCNL pari, dal 1° gennaio 2025, a: 1.154,58 euro per le persone autosufficienti (valori mensili) per un livello B-Super;

1.308,53 euro per le persone non autosufficienti (valori mensili) per un livello C-Super;

1.616,46 euro per le persone non autosufficienti (valori mensili) se trattasi di un livello D-Super.

Prestazioni esclusivamente d’attesa Il personale assunto esclusivamente (articolo 11, CCNL) per garantire la presenza notturna ha diritto alla retribuzione di cui alla tabella E del contratto collettivo, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore 8, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.



La tabella E prevede dal 1° gennaio 2025 un livello unico di inquadramento con retribuzione mensile pari a 773,06 euro.

Lavoratori assunti per coprire i giorni di riposo Il datore di lavoro che abbia in servizio (articolo 14, comma 9, CCNL) uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli C-Super o D-Super, può assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli C-Super o D-Super, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza.



In tal caso di applica la tabella retributiva G, con valori orari pari, dal 1° gennaio 2025, a 8,49 euro per un livello C-Super e a 10,25 euro per un livello D-Super.

Le indennità I valori convenzionali giornalieri di vitto e alloggio a valere dal 1° gennaio 2025 (tabella F del CCNL, livello BS) sono pari a: 2,31 euro per pranzo e / colazione;

2,31 euro per la cena;

1,98 euro per l’alloggio. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 3, del CCNL per i baby-sitter fino al sesto anno di età del bambino (inquadrati al livello B-Super) è pari dal 1° gennaio 2025 (tabella H del CCNL) a: 132,04 euro mensili;

92,51 euro mensili per i lavoratori conviventi ad orario ridotto;

0,80 euro orari.

I lavoratori (livelli C-Super e D-Super) addetti a più persone non autosufficienti (tabella I del CCNL) hanno diritto a un’indennità mensile, dal 1° gennaio 2025, pari ad euro 114,05. La stessa indennità si attesta a 0,67 euro all’ora.



Da ultimo, i lavoratori certificati UNI11766/2019 (in corso di validità) hanno diritto (tabella L del CCNL) a un’indennità mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di: 9,13 euro per un livello B;

11,41 euro per un livello B-Super;

11,41 euro per un livello C-Super.

