Codice fiscale per neonati: da marzo si richiede anche online. Ecco la guida, passo passo

Buone notizia per i neogenitori: dal 5 marzo 2025 si potrà richiedere direttamente online il codice fiscale per il proprio figlio o figlia neonati, senza dover fare file agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.



Lo stabilisce il provvedimento n. 104720/2025 firmato dal direttore dell’Agenzia, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 1/2024, dedicato al rafforzamento dei servizi digitali.



La novità riguarda migliaia di famiglie ogni anno, e va nella direzione della semplificazione burocratica: meno carta, più velocità e trasparenza.



A partire dallo scorso 5 marzo, quindi, i genitori possono accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e presentare la domanda di attribuzione del codice fiscale per il nuovo nato. Il certificato viene rilasciato in formato digitale e resta disponibile per 30 giorni nella stessa area riservata.



Il fatto che si possa ora richiedere telematicamente non esclude che sia ancora possibile, come prima, recarsi fisicamente in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e presentare il modulo AA4/8 per ottenere il codice fiscale in tempi rapidi. L’obiettivo della macchina amministrativa tuttavia è rendere sempre meno necessario questo passaggio.



Ecco le regole e come fare la richiesta, passo per passo.



A cosa serve il codice fiscale per i neonati Il codice fiscale è un elemento essenziale dell’identità di ogni cittadino italiano. Serve per iscrivere il neonato al Servizio sanitario nazionale, con tessera sanitaria, scegliere il pediatra, attivare prestazioni assistenziali, aprire un conto corrente dedicato (ad esempio per assegni familiari o bonus bebè), ma anche per avviare l’iscrizione ad asili nido, assicurazioni e altre pratiche pubbliche o private.



A oggi il codice fiscale del neonato veniva rilasciato in automatico dal Comune al momento dell’iscrizione all’ANPR (l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), grazie a un collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate.



Tuttavia, in molte situazioni urgenti – ad esempio per l’iscrizione al SSN o la scelta del pediatra – i tempi tecnici dei Comuni non bastavano. In questi casi i genitori dovevano recarsi fisicamente all’Agenzia, con il modulo cartaceo AA4/8 e i documenti in mano.



Da oggi non è più necessario, perché è attivo sul portale delle Entrate il servizio online per la richiesta del codice.

Chi richiede il codice fiscale per neonati Il nuovo servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato” è accessibile solo dall’area riservata del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Può essere utilizzato da: un genitore del neonato, autenticato con SPID, CIE o CNS;

un rappresentante legale del genitore (come un tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno), purché preventivamente autorizzato secondo le modalità del provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023. Ecco come fare la richiesta online, con questa breve guida passo passo

Accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate Primo step, collegarsi al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e clicca su “Area Riservata”. Si può entrare con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Senza l’autenticazione non è possibile accedere al servizio.

Selezionare il servizio “Richiesta codice fiscale neonato” Una volta entrati, accedere alla sezione “Servizi disponibili”. Tra quelli presenti dal 5 marzo 2025, sarà presente il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato”. Cliccare su questa sezione per iniziare la procedura.

Inserire i dati del neonato/a Occorre ora compilare un modulo digitale con i dati anagrafici del bambino o bambina, tra cui: Cognome e nome

Sesso

Data di nascita

Luogo di nascita (Comune o Stato estero) ATTENZIONE: i dati devono coincidere esattamente con quelli riportati nell’atto di nascita.

Allegare i documenti richiesti Giunti a questo punto, occorre caricare un documento che attesti i dati anagrafici sopra indicati. Di solito è sufficiente una copia dell’atto di nascita o certificato di nascita rilasciato dal Comune. I file devono essere chiari e leggibili, in formato PDF o immagine (JPG/PNG).

Assegnazione ufficio competente Il sistema assegna automaticamente la pratica all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente (cioè il genitore o rappresentante). Non è possibile modificarlo manualmente.

Invia la richiesta e ricevi conferma Una volta completati tutti i campi e allegati i documenti, inviare la domanda. Il sistema genererà una ricevuta di acquisizione, che attesta l’avvio della pratica. Questa verrà salvata nella sezione “Le mie ricevute”.

Monitorare lo stato della domanda Nella stessa area riservata è possibile seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della richiesta: in lavorazione, completata, rifiutata (con motivazione). Il sistema segnala eventuali errori o incongruenze.

Scarica il certificato Quando la richiesta viene accettata e lavorata dall’Ufficio competente, il richiedente riceverà una notifica via email all’indirizzo indicato durante la procedura. A quel punto sarà possibile scaricare il certificato di attribuzione del codice fiscale, che resta disponibile nell’area riservata per 30 giorni.



Nel caso di esito negativo, il sistema fornirà un documento con la motivazione del rifiuto (es. documentazione incompleta o dati errati).

Conservare il certificato Il certificato scaricato ha piena validità legale e può essere usato per tutte le pratiche che richiedono il codice fiscale del bambino. È consigliabile salvarne una copia su un dispositivo sicuro oppure stamparlo per usi futuri.

